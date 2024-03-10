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"Более 80 тысяч": в Киеве пригрозили России "новыми" ракетами
"Более 80 тысяч": в Киеве пригрозили России "новыми" ракетами - РИА Новости, 10.03.2024
"Более 80 тысяч": в Киеве пригрозили России "новыми" ракетами
Канада одобрила передачу ВСУ подлежащих утилизации авиационных ракет, заявил в интервью телеканалу "Прямой" бывший замминистра по вопросам "временно... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T05:18
2024-03-10T05:18
2024-03-10T05:18
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георгий тука
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Канада одобрила передачу ВСУ подлежащих утилизации авиационных ракет, заявил в интервью телеканалу "Прямой" бывший замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.Как утверждает экс-чиновник, речь идет о "новых" для Украины ракетах класса "воздух-земля", которые можно переделать для запуска с земли, при этом он не уточнил их название."Их количество вообще в Канаде сейчас насчитывает более восьмидесяти тысяч. И канадцы приняли решение вместо того, чтобы заниматься утилизацией этих ракет, которые сняты с вооружения, передать эти ракеты нам", — заявил Тука.Он похвалил заявление представителя минобороны Канады о том, что Киев просит ракеты, у которых есть даже "какие-то неполадки с боевой частью". По утверждению Туки, даже без боевой части эти "полуработающие" ракеты могут преподнести "неожиданные сюрпризы".В начале февраля канадский телеканал CBC сообщил, что Оттава рассматривает возможность передать Украине списанные авиационные неуправляемые ракеты CRV7. Источник в сфере обороны сообщил CBC, что не у всех этих ракет есть боевая часть: только порядка восьми тысяч находятся в пригодном состоянии. CRV7 сняли с вооружения в Канаде в начале 2000-х годов, несколько лет назад федеральное правительство подписало контракт об их утилизации.
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в мире, канада, украина, георгий тука, вооруженные силы украины
В мире, Канада, Украина, Георгий Тука, Вооруженные силы Украины
"Более 80 тысяч": в Киеве пригрозили России "новыми" ракетами
Тука: Канада одобрила передачу Украине списанных авиационных ракет
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Канада одобрила передачу ВСУ подлежащих утилизации авиационных ракет, заявил в интервью телеканалу "Прямой" бывший замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
Как утверждает экс-чиновник, речь идет о "новых" для Украины
ракетах класса "воздух-земля", которые можно переделать для запуска с земли, при этом он не уточнил их название.
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"Их количество вообще в Канаде сейчас насчитывает более восьмидесяти тысяч. И канадцы приняли решение вместо того, чтобы заниматься утилизацией этих ракет, которые сняты с вооружения, передать эти ракеты нам", — заявил Тука.
Он похвалил заявление представителя минобороны Канады
о том, что Киев просит ракеты, у которых есть даже "какие-то неполадки с боевой частью". По утверждению Туки, даже без боевой части эти "полуработающие" ракеты могут преподнести "неожиданные сюрпризы".
В начале февраля канадский телеканал CBC сообщил, что Оттава рассматривает возможность передать Украине списанные авиационные неуправляемые ракеты CRV7. Источник в сфере обороны сообщил CBC, что не у всех этих ракет есть боевая часть: только порядка восьми тысяч находятся в пригодном состоянии. CRV7 сняли с вооружения в Канаде в начале 2000-х годов, несколько лет назад федеральное правительство подписало контракт об их утилизации.
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