https://ria.ru/20240310/ukraina-1932093638.html
В Киеве и в четырех областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и в четырех областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.03.2024
В Киеве и в четырех областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Киевской областях Украины, а также в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T02:26
2024-03-10T02:26
2024-03-10T02:30
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Киевской областях Украины, а также в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в Киевской области прозвучал в 01.28 мск, спустя девять минут тревога была объявлена в Винницкой области, в 02.02 - в Житомирской области. В 02.17 сигнал тревоги прозвучал в Хмельницкой области, в 02.25 - в Киеве.Воздушная тревога продолжает звучать в Черкасской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240305/sholts-1931151771.html
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украина, киевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киевская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Киеве и в четырех областях объявили воздушную тревогу
В Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Киевской областях объявили тревогу
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Киевской областях Украины, а также в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в Киевской области прозвучал в 01.28 мск, спустя девять минут тревога была объявлена в Винницкой области, в 02.02 - в Житомирской области. В 02.17 сигнал тревоги прозвучал в Хмельницкой области, в 02.25 - в Киеве.
Россия ударила по Украине в неожиданном месте, пишут СМИ
Воздушная тревога продолжает звучать в Черкасской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Одессе и Николаевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ