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СМИ назвали сумму, необходимую для восстановления Украины - РИА Новости, 10.03.2024
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02:20 10.03.2024 (обновлено: 05:50 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/ukraina-1932093290.html
СМИ назвали сумму, необходимую для восстановления Украины
СМИ назвали сумму, необходимую для восстановления Украины - РИА Новости, 10.03.2024
СМИ назвали сумму, необходимую для восстановления Украины
Более одного триллиона долларов может потребоваться для восстановления Украины, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Европейского инвестиционного... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T02:20
2024-03-10T05:50
украина
сша
турция
вернер хойер
олаф шольц
европейский инвестиционный банк
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более одного триллиона долларов может потребоваться для восстановления Украины, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).Как пишет агентство, несмотря на то, что ситуация на линии фронта не дает представления о сроках завершения вооруженного конфликта на Украине, а "украинские неудачи омрачают настроение в Киеве", все больше компаний наращивают свое присутствие на территории страны, рассчитывая на то, что после завершения конфликта откроются "большие инвестиционные возможности, по крайней мере, со времен Второй мировой войны"."Правительства, руководители (компаний - ред.) и инвесторы занимают позиции в ожидании восстановления, которое, по оценкам Европейского инвестиционного банка, может составить более одного триллиона долларов государственного и частного капитала", — говорится в материале агентства.Блумберг отмечает, что, с учетом инфляции, эта сумма более чем в пять раз превышает средства, выделенные США в рамках "плана Маршалла" (финансовая помощь США европейским странам после Второй мировой войны).&quot;Учитывая, откуда пойдут средства, американские и европейские компании, вероятно, получат львиную долю контрактов, когда они поступят. Однако Турция тем временем продвигается вперед&quot;, — добавляет агентство.В частности, по его данным, турецкие компании восстанавливают мосты, дороги, поставляют энергогенераторы и мобильные госпитали, надеясь, что "у них будет преимущество, когда начнется борьба за крупные контракты".Кроме того, как пишет Блумберг, австрийские и немецкие компании планируют заниматься восстановлением инфраструктуры и оборонных предприятий.Немецкий концерн Rheinmetall AG, как пишет агентство, в феврале объявил о планах создания на Украине предприятия по производству артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. "Производитель строительных материалов Fixit с прошлого года занимается открытием новой производственной площадки на западе Украины, а химическая компания Bayer AG объявила об инвестициях в производство семян", - пишет Блумберг.Отмечается, что Дания уже выделила 130 миллионов долларов на восстановление судостроительного центра в украинском Николаеве.Глава Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер в мае 2022 года заявлял, что на финансирование "плана Маршалла" по восстановлению Украины может потребоваться несколько триллионов долларов.Канцлер ФРГ Олаф Шольц в августе 2022 года заявил, что восстановление Украины будет более масштабным, чем "план Маршалла", и обойдется в миллиарды.
https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904214460.html
https://ria.ru/20240304/aktivy-1931043763.html
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украина, сша, турция, вернер хойер, олаф шольц, европейский инвестиционный банк
Украина, США, Турция, Вернер Хойер, Олаф Шольц, Европейский инвестиционный банк
СМИ назвали сумму, необходимую для восстановления Украины

Bloomberg: для восстановления Украины понадобится более триллиона долларов

© AP Photo / LibkosСотрудники аварийно-спасательных служб работают на месте разрушенного здания в порту Одессы
Сотрудники аварийно-спасательных служб работают на месте разрушенного здания в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Libkos
Сотрудники аварийно-спасательных служб работают на месте разрушенного здания в порту Одессы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более одного триллиона долларов может потребоваться для восстановления Украины, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).
Как пишет агентство, несмотря на то, что ситуация на линии фронта не дает представления о сроках завершения вооруженного конфликта на Украине, а "украинские неудачи омрачают настроение в Киеве", все больше компаний наращивают свое присутствие на территории страны, рассчитывая на то, что после завершения конфликта откроются "большие инвестиционные возможности, по крайней мере, со времен Второй мировой войны".
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"Правительства, руководители (компаний - ред.) и инвесторы занимают позиции в ожидании восстановления, которое, по оценкам Европейского инвестиционного банка, может составить более одного триллиона долларов государственного и частного капитала", — говорится в материале агентства.
Блумберг отмечает, что, с учетом инфляции, эта сумма более чем в пять раз превышает средства, выделенные США в рамках "плана Маршалла" (финансовая помощь США европейским странам после Второй мировой войны).
«

"Учитывая, откуда пойдут средства, американские и европейские компании, вероятно, получат львиную долю контрактов, когда они поступят. Однако Турция тем временем продвигается вперед", — добавляет агентство.

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В частности, по его данным, турецкие компании восстанавливают мосты, дороги, поставляют энергогенераторы и мобильные госпитали, надеясь, что "у них будет преимущество, когда начнется борьба за крупные контракты".

Кроме того, как пишет Блумберг, австрийские и немецкие компании планируют заниматься восстановлением инфраструктуры и оборонных предприятий.
Немецкий концерн Rheinmetall AG, как пишет агентство, в феврале объявил о планах создания на Украине предприятия по производству артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. "Производитель строительных материалов Fixit с прошлого года занимается открытием новой производственной площадки на западе Украины, а химическая компания Bayer AG объявила об инвестициях в производство семян", - пишет Блумберг.
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Отмечается, что Дания уже выделила 130 миллионов долларов на восстановление судостроительного центра в украинском Николаеве.
Глава Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер в мае 2022 года заявлял, что на финансирование "плана Маршалла" по восстановлению Украины может потребоваться несколько триллионов долларов.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в августе 2022 года заявил, что восстановление Украины будет более масштабным, чем "план Маршалла", и обойдется в миллиарды.
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