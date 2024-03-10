https://ria.ru/20240310/tsel-1932127249.html

"Станут целью". Стало известно, кого Запад может отправить на Украину

"Станут целью". Стало известно, кого Запад может отправить на Украину - РИА Новости, 10.03.2024

"Станут целью". Стало известно, кого Запад может отправить на Украину

Западные инструкторы на Украине станут законной целью российских военных, сообщает чешское издание Lidovky. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T11:56

2024-03-10T11:56

2024-03-10T11:56

украина

россия

чехия

сергей лавров

дмитрий песков

вооруженные силы украины

нато

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae0977ad4dc95718fb7e182868632700.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Западные инструкторы на Украине станут законной целью российских военных, сообщает чешское издание Lidovky."Как только чешские солдаты пересекут украинскую границу, чтобы помочь ВСУ будь то в подготовке кадров или в чем-то другом, для России они превратятся в легитимную цель. Ведь они находились бы в зоне боевых действий, а там конкретная цель их пребывания не имеет значения для противника, и это необходимо учитывать", — говорится в материале.Как указали обозреватели, один из возможных вариантов помощи Украине от Чехии – отправка инструкторов для обучения новобранцев ВСУ. Тем не менее, опрошенные изданием эксперты предупредили, что в таком случае чешские военнослужащие попадут под прицел российских сил.Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что США и члены НАТО уже стали прямыми участниками конфликта, не только поставляя вооружение, но и готовя кадры для ВСУ на своей территории. Он напомнил, что существуют подтвержденные факты присутствия на Украине не только иностранных наемников, но и зарубежных инструкторов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что инструкторы и военные стран блока уже участвуют в конфликте на Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240310/vsu-1932123667.html

https://ria.ru/20240310/vsu-1932116042.html

украина

россия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, чехия, сергей лавров, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, политика, в мире