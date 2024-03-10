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"Станут целью". Стало известно, кого Запад может отправить на Украину - РИА Новости, 10.03.2024
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11:56 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/tsel-1932127249.html
"Станут целью". Стало известно, кого Запад может отправить на Украину
"Станут целью". Стало известно, кого Запад может отправить на Украину - РИА Новости, 10.03.2024
"Станут целью". Стало известно, кого Запад может отправить на Украину
Западные инструкторы на Украине станут законной целью российских военных, сообщает чешское издание Lidovky. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T11:56
2024-03-10T11:56
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сергей лавров
дмитрий песков
вооруженные силы украины
нато
политика
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Западные инструкторы на Украине станут законной целью российских военных, сообщает чешское издание Lidovky.&quot;Как только чешские солдаты пересекут украинскую границу, чтобы помочь ВСУ будь то в подготовке кадров или в чем-то другом, для России они превратятся в легитимную цель. Ведь они находились бы в зоне боевых действий, а там конкретная цель их пребывания не имеет значения для противника, и это необходимо учитывать&quot;, — говорится в материале.Как указали обозреватели, один из возможных вариантов помощи Украине от Чехии – отправка инструкторов для обучения новобранцев ВСУ. Тем не менее, опрошенные изданием эксперты предупредили, что в таком случае чешские военнослужащие попадут под прицел российских сил.Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что США и члены НАТО уже стали прямыми участниками конфликта, не только поставляя вооружение, но и готовя кадры для ВСУ на своей территории. Он напомнил, что существуют подтвержденные факты присутствия на Украине не только иностранных наемников, но и зарубежных инструкторов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что инструкторы и военные стран блока уже участвуют в конфликте на Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240310/vsu-1932123667.html
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украина, россия, чехия, сергей лавров, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, политика, в мире
Украина, Россия, Чехия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО, Политика, В мире
"Станут целью". Стало известно, кого Запад может отправить на Украину

Lidovky: западные инструкторы будут легитимной целью для России на Украине

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Западные инструкторы на Украине станут законной целью российских военных, сообщает чешское издание Lidovky.
«

"Как только чешские солдаты пересекут украинскую границу, чтобы помочь ВСУ будь то в подготовке кадров или в чем-то другом, для России они превратятся в легитимную цель. Ведь они находились бы в зоне боевых действий, а там конкретная цель их пребывания не имеет значения для противника, и это необходимо учитывать", — говорится в материале.

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
"Потерпят поражения". СМИ раскрыли, что готовят ВСУ в зоне СВО
Вчера, 11:15
Как указали обозреватели, один из возможных вариантов помощи Украине от Чехии – отправка инструкторов для обучения новобранцев ВСУ. Тем не менее, опрошенные изданием эксперты предупредили, что в таком случае чешские военнослужащие попадут под прицел российских сил.
Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что США и члены НАТО уже стали прямыми участниками конфликта, не только поставляя вооружение, но и готовя кадры для ВСУ на своей территории. Он напомнил, что существуют подтвержденные факты присутствия на Украине не только иностранных наемников, но и зарубежных инструкторов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что инструкторы и военные стран блока уже участвуют в конфликте на Украине.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
"Невозможно заменить". Стало известно, что произошло с ВСУ в зоне СВО
Вчера, 09:50
 
УкраинаРоссияЧехияСергей ЛавровДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНАТОПолитикаВ мире
 
 
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