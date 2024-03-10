Власти Украины объявили воздушную тревогу в шести областях
На Украине объявили тревогу в Сумской. Полтавской и еще четырех областях
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, воздушная тревога была объявлена с 8.55 по 9.03 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.