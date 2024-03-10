Трампа поддержали спонсоры Десантиса
Трамп получит поддержку спонсоров выбывшего из президентской гонки Десантиса
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американские предприниматели Ричард и Лиз Уихлейн, которые были одними из крупнейших спонсоров выбывшего из президентской гонки губернатора Флориды Рона Десантиса, решили поддержать экс-президента США Дональда Трампа, сообщает газета Financial Times.
"Мы поддерживаем Трампа", - заявила Уихлейн в интервью изданию.
Как отмечается, оба предпринимателя дали по 1,5 миллиона долларов Десантису до того, как он выбыл из президентской гонки. Уихлейн уточнила газете, что собирается выделить Трампу тоже 1,5 миллиона долларов.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них теперь претендует только Трамп. Нынешний американский лидер Джо Байден заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.