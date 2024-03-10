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Трампа поддержали спонсоры Десантиса - РИА Новости, 10.03.2024
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10:15 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/tramp-1932119298.html
Трампа поддержали спонсоры Десантиса
Трампа поддержали спонсоры Десантиса - РИА Новости, 10.03.2024
Трампа поддержали спонсоры Десантиса
Американские предприниматели Ричард и Лиз Уихлейн, которые были одними из крупнейших спонсоров выбывшего из президентской гонки губернатора Флориды Рона... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T10:15
2024-03-10T10:15
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американские предприниматели Ричард и Лиз Уихлейн, которые были одними из крупнейших спонсоров выбывшего из президентской гонки губернатора Флориды Рона Десантиса, решили поддержать экс-президента США Дональда Трампа, сообщает газета Financial Times. "Мы поддерживаем Трампа", - заявила Уихлейн в интервью изданию. Как отмечается, оба предпринимателя дали по 1,5 миллиона долларов Десантису до того, как он выбыл из президентской гонки. Уихлейн уточнила газете, что собирается выделить Трампу тоже 1,5 миллиона долларов. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них теперь претендует только Трамп. Нынешний американский лидер Джо Байден заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20240309/bayden-1932083987.html
https://ria.ru/20240308/tramp-1931860504.html
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в мире, сша, флорида, дональд трамп, рон десантис, джо байден
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Рон Десантис, Джо Байден
Трампа поддержали спонсоры Десантиса

Трамп получит поддержку спонсоров выбывшего из президентской гонки Десантиса

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американские предприниматели Ричард и Лиз Уихлейн, которые были одними из крупнейших спонсоров выбывшего из президентской гонки губернатора Флориды Рона Десантиса, решили поддержать экс-президента США Дональда Трампа, сообщает газета Financial Times.
"Мы поддерживаем Трампа", - заявила Уихлейн в интервью изданию.
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Как отмечается, оба предпринимателя дали по 1,5 миллиона долларов Десантису до того, как он выбыл из президентской гонки. Уихлейн уточнила газете, что собирается выделить Трампу тоже 1,5 миллиона долларов.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них теперь претендует только Трамп. Нынешний американский лидер Джо Байден заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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В миреСШАФлоридаДональд ТрампРон ДесантисДжо Байден
 
 
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