https://ria.ru/20240310/tramp-1932119298.html

Трампа поддержали спонсоры Десантиса

Трампа поддержали спонсоры Десантиса - РИА Новости, 10.03.2024

Трампа поддержали спонсоры Десантиса

Американские предприниматели Ричард и Лиз Уихлейн, которые были одними из крупнейших спонсоров выбывшего из президентской гонки губернатора Флориды Рона... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T10:15

2024-03-10T10:15

2024-03-10T10:15

в мире

сша

флорида

дональд трамп

рон десантис

джо байден

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американские предприниматели Ричард и Лиз Уихлейн, которые были одними из крупнейших спонсоров выбывшего из президентской гонки губернатора Флориды Рона Десантиса, решили поддержать экс-президента США Дональда Трампа, сообщает газета Financial Times. "Мы поддерживаем Трампа", - заявила Уихлейн в интервью изданию. Как отмечается, оба предпринимателя дали по 1,5 миллиона долларов Десантису до того, как он выбыл из президентской гонки. Уихлейн уточнила газете, что собирается выделить Трампу тоже 1,5 миллиона долларов. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них теперь претендует только Трамп. Нынешний американский лидер Джо Байден заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240309/bayden-1932083987.html

https://ria.ru/20240308/tramp-1931860504.html

сша

флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, флорида, дональд трамп, рон десантис, джо байден