На Шагонарской ТЭЦ в Туве заработал второй котел
На Шагонарской ТЭЦ в Туве после аварии заработал второй котел
© Владислав Ховалыг/TelegramМобильная котельная установка, запущенная в Шагонаре, где произошла авария на ТЭЦ
Мобильная котельная установка, запущенная в Шагонаре, где произошла авария на ТЭЦ
КЕМЕРОВО, 10 мар – РИА Новости. Второй котел ввели на Шагонарской ТЭЦ в Туве, где в среду произошла авария, восстановлена конвейерная линия топливоподачи, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.
"На Шагонарской ТЭЦ сегодня восстановлена конвейерная линия топливоподачи. В работу введен второй котел. В городе продолжается врезка и запуск мобильных котельных установок (МКУ). Прошлой ночью было запущено еще две, так что теперь в постоянной работе находится семь МКУ. Температура теплоносителя в сетях постоянно растет. Уже 46 многоквартирных домов подключены к теплоснабжению", – написал Ховалыг.
Он отметил, что полное налаживание системы займет еще некоторое время.
В минувшую среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов.
Ранее сообщалось, что из-за аварии без теплоснабжения в Шагонаре остались 62 многоквартирных дома и 216 частных домов с центральным отоплением. В этих домах проживают порядка 4 тысяч человек, а всего в городе проживает 12 тысяч человек.