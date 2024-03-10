Рейтинг@Mail.ru
На Шагонарской ТЭЦ в Туве заработал второй котел - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 10.03.2024 (обновлено: 11:33 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/tets-1932124529.html
На Шагонарской ТЭЦ в Туве заработал второй котел
На Шагонарской ТЭЦ в Туве заработал второй котел - РИА Новости, 10.03.2024
На Шагонарской ТЭЦ в Туве заработал второй котел
Второй котел ввели на Шагонарской ТЭЦ в Туве, где в среду произошла авария, восстановлена конвейерная линия топливоподачи, сообщил глава республики Владислав... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T11:25
2024-03-10T11:33
происшествия
россия
шагонар
владислав ховалыг
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932125528_0:747:1943:1839_1920x0_80_0_0_4cd9d8988ab78b1166c50d2ce472e234.png
КЕМЕРОВО, 10 мар – РИА Новости. Второй котел ввели на Шагонарской ТЭЦ в Туве, где в среду произошла авария, восстановлена конвейерная линия топливоподачи, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале. "На Шагонарской ТЭЦ сегодня восстановлена конвейерная линия топливоподачи. В работу введен второй котел. В городе продолжается врезка и запуск мобильных котельных установок (МКУ). Прошлой ночью было запущено еще две, так что теперь в постоянной работе находится семь МКУ. Температура теплоносителя в сетях постоянно растет. Уже 46 многоквартирных домов подключены к теплоснабжению", – написал Ховалыг. Он отметил, что полное налаживание системы займет еще некоторое время. В минувшую среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов. Ранее сообщалось, что из-за аварии без теплоснабжения в Шагонаре остались 62 многоквартирных дома и 216 частных домов с центральным отоплением. В этих домах проживают порядка 4 тысяч человек, а всего в городе проживает 12 тысяч человек.
https://ria.ru/20240302/peterburg-1930757870.html
https://ria.ru/20240301/dushanbe-1930440037.html
россия
шагонар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932125528_0:565:1943:2022_1920x0_80_0_0_0a073fbdb8bcf7891951ffef269f4cdb.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, шагонар, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Шагонар, Владислав Ховалыг, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Шагонарской ТЭЦ в Туве заработал второй котел

На Шагонарской ТЭЦ в Туве после аварии заработал второй котел

© Владислав Ховалыг/TelegramМобильная котельная установка, запущенная в Шагонаре, где произошла авария на ТЭЦ
Мобильная котельная установка, запущенная в Шагонаре, где произошла авария на ТЭЦ
© Владислав Ховалыг/Telegram
Мобильная котельная установка, запущенная в Шагонаре, где произошла авария на ТЭЦ
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 10 мар – РИА Новости. Второй котел ввели на Шагонарской ТЭЦ в Туве, где в среду произошла авария, восстановлена конвейерная линия топливоподачи, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.
"На Шагонарской ТЭЦ сегодня восстановлена конвейерная линия топливоподачи. В работу введен второй котел. В городе продолжается врезка и запуск мобильных котельных установок (МКУ). Прошлой ночью было запущено еще две, так что теперь в постоянной работе находится семь МКУ. Температура теплоносителя в сетях постоянно растет. Уже 46 многоквартирных домов подключены к теплоснабжению", – написал Ховалыг.
На месте ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. 2 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Свет, газ, воду, отопление вернули почти во все дома в Петербурге
2 марта, 20:59
Он отметил, что полное налаживание системы займет еще некоторое время.
В минувшую среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов.
Ранее сообщалось, что из-за аварии без теплоснабжения в Шагонаре остались 62 многоквартирных дома и 216 частных домов с центральным отоплением. В этих домах проживают порядка 4 тысяч человек, а всего в городе проживает 12 тысяч человек.
Душанбе - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
В Душанбе возобновили подачу света и отопления
1 марта, 12:00
 
ПроисшествияРоссияШагонарВладислав ХовалыгМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала