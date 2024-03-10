https://ria.ru/20240310/tets-1932124529.html

На Шагонарской ТЭЦ в Туве заработал второй котел

На Шагонарской ТЭЦ в Туве заработал второй котел - РИА Новости, 10.03.2024

На Шагонарской ТЭЦ в Туве заработал второй котел

Второй котел ввели на Шагонарской ТЭЦ в Туве, где в среду произошла авария, восстановлена конвейерная линия топливоподачи, сообщил глава республики Владислав... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T11:25

2024-03-10T11:25

2024-03-10T11:33

происшествия

россия

шагонар

владислав ховалыг

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КЕМЕРОВО, 10 мар – РИА Новости. Второй котел ввели на Шагонарской ТЭЦ в Туве, где в среду произошла авария, восстановлена конвейерная линия топливоподачи, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале. "На Шагонарской ТЭЦ сегодня восстановлена конвейерная линия топливоподачи. В работу введен второй котел. В городе продолжается врезка и запуск мобильных котельных установок (МКУ). Прошлой ночью было запущено еще две, так что теперь в постоянной работе находится семь МКУ. Температура теплоносителя в сетях постоянно растет. Уже 46 многоквартирных домов подключены к теплоснабжению", – написал Ховалыг. Он отметил, что полное налаживание системы займет еще некоторое время. В минувшую среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов. Ранее сообщалось, что из-за аварии без теплоснабжения в Шагонаре остались 62 многоквартирных дома и 216 частных домов с центральным отоплением. В этих домах проживают порядка 4 тысяч человек, а всего в городе проживает 12 тысяч человек.

https://ria.ru/20240302/peterburg-1930757870.html

https://ria.ru/20240301/dushanbe-1930440037.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, шагонар, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)