https://ria.ru/20240310/telo-1932114093.html
На окраине чукотского поселка Эгвекинот нашли тело студента
На окраине чукотского поселка Эгвекинот нашли тело студента - РИА Новости, 10.03.2024
На окраине чукотского поселка Эгвекинот нашли тело студента
Тело 17-летнего студента Чукотского полярного техникума обнаружено на окраине поселка Эгвекинот на Чукотке, правоохранители проводят проверку. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T09:38
2024-03-10T09:38
2024-03-10T09:38
происшествия
эгвекинот
чукотка
иультинский район
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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар - РИА Новости. Тело 17-летнего студента Чукотского полярного техникума обнаружено на окраине поселка Эгвекинот на Чукотке, правоохранители проводят проверку. "Десятого марта 2024 года около одного из жилых домов, расположенных по улице Рынтыргина в поселке Эгвекинот Иультинского района, обнаружено тело 17-летнего юноши без внешних признаков насильственной смерти, который накануне вечером ушел из общежития учебного заведения и обратно не вернулся", - сообщает региональное СУСК РФ. Следователи проводят проверку. Опрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура Чукотки также сообщила, что проводит проверку. Отмечается, что юноша - студент 1 курса Чукотского полярного техникума. Его тело найдено в воскресенье на окраине поселка. Прокуратура проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья учащихся, даст оценку действиям работников техникума.
https://ria.ru/20240301/ubiystvo-1930496901.html
https://ria.ru/20240310/mladenets-1932095389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, эгвекинот, чукотка, иультинский район
Происшествия, Эгвекинот, Чукотка, Иультинский район
На окраине чукотского поселка Эгвекинот нашли тело студента
На окраине чукотского поселка Эгвекинот нашли тело 17-летнего студента
ВЛАДИВОСТОК, 10 мар - РИА Новости. Тело 17-летнего студента Чукотского полярного техникума обнаружено на окраине поселка Эгвекинот на Чукотке, правоохранители проводят проверку.
"Десятого марта 2024 года около одного из жилых домов, расположенных по улице Рынтыргина в поселке Эгвекинот Иультинского района
, обнаружено тело 17-летнего юноши без внешних признаков насильственной смерти, который накануне вечером ушел из общежития учебного заведения и обратно не вернулся", - сообщает региональное СУСК РФ
.
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Следователи проводят проверку. Опрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Прокуратура Чукотки также сообщила, что проводит проверку. Отмечается, что юноша - студент 1 курса Чукотского полярного техникума. Его тело найдено в воскресенье на окраине поселка.
Прокуратура проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья учащихся, даст оценку действиям работников техникума.
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