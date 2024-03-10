https://ria.ru/20240310/talon-a-1932097305.html
В США успешно испытали гиперзвуковой аппарат Talon-A для ВМС
В США успешно испытали гиперзвуковой аппарат Talon-A для ВМС - РИА Новости, 10.03.2024
В США успешно испытали гиперзвуковой аппарат Talon-A для ВМС
Американская компания Stratolaunch LLC заявила об успешном завершении испытания гиперзвукового летательного аппарата Talon-A (TA-1). РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T03:50
2024-03-10T03:50
2024-03-10T05:42
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американская компания Stratolaunch LLC заявила об успешном завершении испытания гиперзвукового летательного аппарата Talon-A (TA-1).В ноябре Stratolaunch LLC получила контракт в рамках программы американских военно-морских сил (ВМС) по развитию гиперзвуковых полетов."Компания Stratolaunch LLC рада сообщить об успешном завершении первого управляемого полета испытательного летательного аппарата Talon-A, TA-1", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.Там добавили, что основные задачи летного испытания включали в себя "безопасное спускание летательного аппарата TA-1 с воздуха, зажигание двигателя, разгон, устойчивый набор высоты и контролируемую посадку на воду".
https://ria.ru/20240228/ssha-1929916273.html
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сша
В США успешно испытали гиперзвуковой аппарат Talon-A для ВМС
Компания Stratolaunch успешно испытала в США гиперзвуковой аппарат Talon-A
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американская компания Stratolaunch LLC заявила об успешном завершении испытания гиперзвукового летательного аппарата Talon-A (TA-1).
В ноябре Stratolaunch LLC получила контракт в рамках программы американских военно-морских сил (ВМС) по развитию гиперзвуковых полетов.
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"Компания Stratolaunch LLC рада сообщить об успешном завершении первого управляемого полета испытательного летательного аппарата Talon-A, TA-1", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
Там добавили, что основные задачи летного испытания включали в себя "безопасное спускание летательного аппарата TA-1 с воздуха, зажигание двигателя, разгон, устойчивый набор высоты и контролируемую посадку на воду".
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