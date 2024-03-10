https://ria.ru/20240310/strelba-1932178872.html
В США при стрельбе на частной вечеринке погибли три человека
В США при стрельбе на частной вечеринке погибли три человека - РИА Новости, 10.03.2024
В США при стрельбе на частной вечеринке погибли три человека
Три человека погибли, четверо получили ранения при стрельбе в городке Джонсборо, штат Арканзас, сообщила местная полиция. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T19:18
2024-03-10T19:18
2024-03-10T19:19
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ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Три человека погибли, четверо получили ранения при стрельбе в городке Джонсборо, штат Арканзас, сообщила местная полиция. По предварительным данным следствия, конфликт возник на частной вечеринке, затянувшейся до воскресного утра. "Женщина и мужчина, которых знал подозреваемый, скончались от огнестрельных ранений. В третьем погибшем опознали подозреваемого", - написали полицейские в социальных сетях. Из четырех раненых трое, как считают следователи, не имели отношения к подозреваемому. Одного из пострадавших госпитализировали на скорой помощи, трое добрались до больницы на частных машинах. "Полиция считает, что активная угроза населению отсутствует. Следствие продолжается", - сказано в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, арканзас, стрельба
В мире, США, Арканзас, стрельба
В США при стрельбе на частной вечеринке погибли три человека
В Арканзасе открыли стрельбу на вечеринке, три человека погибли, четверо ранены
ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Три человека погибли, четверо получили ранения при стрельбе в городке Джонсборо, штат Арканзас, сообщила местная полиция.
По предварительным данным следствия, конфликт возник на частной вечеринке, затянувшейся до воскресного утра.
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«
"Женщина и мужчина, которых знал подозреваемый, скончались от огнестрельных ранений. В третьем погибшем опознали подозреваемого", - написали полицейские в социальных сетях.
Из четырех раненых трое, как считают следователи, не имели отношения к подозреваемому. Одного из пострадавших госпитализировали на скорой помощи, трое добрались до больницы на частных машинах.
«
"Полиция считает, что активная угроза населению отсутствует. Следствие продолжается", - сказано в сообщении.
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