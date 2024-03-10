https://ria.ru/20240310/strelba-1932178872.html

В США при стрельбе на частной вечеринке погибли три человека

В США при стрельбе на частной вечеринке погибли три человека - РИА Новости, 10.03.2024

В США при стрельбе на частной вечеринке погибли три человека

Три человека погибли, четверо получили ранения при стрельбе в городке Джонсборо, штат Арканзас, сообщила местная полиция. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T19:18

2024-03-10T19:18

2024-03-10T19:19

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ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Три человека погибли, четверо получили ранения при стрельбе в городке Джонсборо, штат Арканзас, сообщила местная полиция. По предварительным данным следствия, конфликт возник на частной вечеринке, затянувшейся до воскресного утра. "Женщина и мужчина, которых знал подозреваемый, скончались от огнестрельных ранений. В третьем погибшем опознали подозреваемого", - написали полицейские в социальных сетях. Из четырех раненых трое, как считают следователи, не имели отношения к подозреваемому. Одного из пострадавших госпитализировали на скорой помощи, трое добрались до больницы на частных машинах. "Полиция считает, что активная угроза населению отсутствует. Следствие продолжается", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20240307/strelba-1931618407.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, арканзас, стрельба