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В США при стрельбе на частной вечеринке погибли три человека - РИА Новости, 10.03.2024
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19:18 10.03.2024 (обновлено: 19:19 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/strelba-1932178872.html
В США при стрельбе на частной вечеринке погибли три человека
В США при стрельбе на частной вечеринке погибли три человека - РИА Новости, 10.03.2024
В США при стрельбе на частной вечеринке погибли три человека
Три человека погибли, четверо получили ранения при стрельбе в городке Джонсборо, штат Арканзас, сообщила местная полиция. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T19:18
2024-03-10T19:19
в мире
сша
арканзас
стрельба
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ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Три человека погибли, четверо получили ранения при стрельбе в городке Джонсборо, штат Арканзас, сообщила местная полиция. По предварительным данным следствия, конфликт возник на частной вечеринке, затянувшейся до воскресного утра. "Женщина и мужчина, которых знал подозреваемый, скончались от огнестрельных ранений. В третьем погибшем опознали подозреваемого", - написали полицейские в социальных сетях. Из четырех раненых трое, как считают следователи, не имели отношения к подозреваемому. Одного из пострадавших госпитализировали на скорой помощи, трое добрались до больницы на частных машинах. "Полиция считает, что активная угроза населению отсутствует. Следствие продолжается", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20240307/strelba-1931618407.html
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в мире, сша, арканзас, стрельба
В мире, США, Арканзас, стрельба
В США при стрельбе на частной вечеринке погибли три человека

В Арканзасе открыли стрельбу на вечеринке, три человека погибли, четверо ранены

© Depositphotos.com / modfosПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© Depositphotos.com / modfos
Полиция США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Три человека погибли, четверо получили ранения при стрельбе в городке Джонсборо, штат Арканзас, сообщила местная полиция.
По предварительным данным следствия, конфликт возник на частной вечеринке, затянувшейся до воскресного утра.
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«
"Женщина и мужчина, которых знал подозреваемый, скончались от огнестрельных ранений. В третьем погибшем опознали подозреваемого", - написали полицейские в социальных сетях.
Из четырех раненых трое, как считают следователи, не имели отношения к подозреваемому. Одного из пострадавших госпитализировали на скорой помощи, трое добрались до больницы на частных машинах.
«
"Полиция считает, что активная угроза населению отсутствует. Следствие продолжается", - сказано в сообщении.
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