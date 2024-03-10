https://ria.ru/20240310/ssha-1932093886.html

У США нет красной линии в отношении действий Израиля в Газе, заявил Байден

У США нет красной линии в отношении действий Израиля в Газе, заявил Байден - РИА Новости, 10.03.2024

У США нет красной линии в отношении действий Израиля в Газе, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил, что у Вашингтона нет "красной линии" в отношении действий Израиля в Газе. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T02:36

2024-03-10T02:36

2024-03-10T02:36

израиль

вашингтон (штат)

сша

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что у Вашингтона нет "красной линии" в отношении действий Израиля в Газе. "Я никогда не оставлю Израиль. Оборона Израиля по-прежнему имеет решающее значение, так что никакой красной линии нет", - сказал Байден в интервью MSNBC.

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

израиль

вашингтон (штат)

сша

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2024

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израиль, вашингтон (штат), сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире