https://ria.ru/20240310/ssha-1932093886.html
У США нет красной линии в отношении действий Израиля в Газе, заявил Байден
У США нет красной линии в отношении действий Израиля в Газе, заявил Байден - РИА Новости, 10.03.2024
У США нет красной линии в отношении действий Израиля в Газе, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что у Вашингтона нет "красной линии" в отношении действий Израиля в Газе. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T02:36
2024-03-10T02:36
2024-03-10T02:36
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вашингтон (штат)
сша
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что у Вашингтона нет "красной линии" в отношении действий Израиля в Газе. "Я никогда не оставлю Израиль. Оборона Израиля по-прежнему имеет решающее значение, так что никакой красной линии нет", - сказал Байден в интервью MSNBC.
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израиль, вашингтон (штат), сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Вашингтон (штат), США, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
У США нет красной линии в отношении действий Израиля в Газе, заявил Байден
Байден: у США нет красной линии в отношении действий Израиля в Газе