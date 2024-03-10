https://ria.ru/20240310/spetsoperatsiya-1932184933.html

Спецоперация, 10 марта: наступление ВСУ погубит Украину, считают в Крыму

Спецоперация, 10 марта: наступление ВСУ погубит Украину, считают в Крыму - РИА Новости, 10.03.2024

Спецоперация, 10 марта: наступление ВСУ погубит Украину, считают в Крыму

О поставках канадских неуправляемых ракет Киеву, новом "контрнаступлении" ВСУ и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T20:38

2024-03-10T20:38

2024-03-10T21:10

специальная военная операция на украине

украина

россия

польша

георгий мурадов

александр михайлов (генерал-майор)

гуидо крозетто

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. О поставках канадских неуправляемых ракет Киеву, новом "контрнаступлении" ВСУ и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Новое контрнаступление ВСУ станет фатальным для УкраиныНовое контрнаступление украинских войск окончательно погубит Украину и лишит ее остатков человеческого ресурса, заявил РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов."Перспективы нового украинского контрнаступления очевидны. Новый так называемый контрнаступ окончательно погубит и ВСУ, и саму Украину, потому что лишит ее остатков человеческих ресурсов", — сказал он РИА Новости.Ранее командующий Сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил о намерении ВСУ создать ударную группировку и в этом году перейти к контрударным действиям.По словам Мурадова, украинский командующий Сухопутными войсками, видимо, намерен войти в историю как "генерал 200" и стать почетным гробовщиком в своем государстве.В Италии не поддержали идею отправки войск на УкраинуГлава Минобороны Италии Гуидо Крозетто, комментируя идею Парижа об отправке войск на Украину и заявления на эту тему из Варшавы, отметил, что Франция и Польша не могут говорить от имени НАТО, а вмешательство альянса в конфликт "сотрет путь к дипломатии". "Мы продолжаем поддерживать Киев, но нужно подумать о том, как помочь ему вернуть свободу, территорию и безопасность другим способом: сильнее активизируя дипломатические каналы", — подчеркнул Крозетто.Присутствие сил НАТО на Украине "не является немыслимым", заявил ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он также сообщил, что ценит инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военнослужащих западных стран на Украину. А польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшаве необходимо построить крупный аэропорт для переброски войск НАТО. Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать". Поставки канадских неуправляемых ракет Киеву будут малоэффективныУ украинских войск на сегодняшний день почти не осталось авиации для применения канадских неуправляемых авиационных ракет (НАР) CRV7, а при пусках с наземных установок такие ракеты будут малоэффективны, сообщил РИА Новости военный эксперт, директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Как ранее заявил в интервью украинскому телеканалу "Прямой" бывший замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, Канада одобрила передачу ВСУ подлежащих утилизации авиационных ракет. Имеются в виду канадские неуправляемые авиационные ракеты CRV7 калибра 70 миллиметров, предназначенные для ударов по земле. По словам Михайлова, "речь идет о боеприпасах полувекового возраста, где только десятая их часть способна выполнять свои тактико-технические характеристики, а остальные ракеты, в принципе, уже списаны в утиль самой Канадой". Кроме того, отметил эксперт, у ВСУ на сегодняшний день фактически нет авиации, чтобы применять эти канадские неуправляемые авиационные ракеты. Михайлов отметил, что эти ракеты можно использовать в сухопутных установках, однако их дальность и точность будет существенно ниже стандартных средств РСЗО и эффективность такого наземного варианта применения ракет вызывает большие вопросы. Эксперт добавил, что даже если Украине будут поставлены F-16, ВСУ использовать эти самолеты для применения неуправляемых снарядов в непосредственной близости от фронта не будут, поскольку это закончится их быстрым уничтожением.Атаки украинских БПЛА В течение ночи средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. Еще два дрона удалось уничтожить над регионом утром, примерно в 6:40 мск. Около 15:30 мск дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Новгородской области, отметили в Минобороны. Еще один украинский дрон самолетного типа уничтожен над Белгородской областью около 18:15 мск.Брифинг МинобороныРоссийские войска за сутки улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. На Донецком направлении подразделения, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи. На Авдеевском направлении российские бойцы, действуя активно и слаженно, также заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял за сутки до 895 военных, три танка, самоходную установку Krab польского производства, М109 Paladin производства США, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ. Кроме того, уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новокалиново в ДНР.

https://ria.ru/20240310/zakharova-1932171955.html

https://ria.ru/20240310/tsel-1932127249.html

https://ria.ru/20240309/ukraina-1932073929.html

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украина, россия, польша, георгий мурадов, александр михайлов (генерал-майор), гуидо крозетто, вооруженные силы украины, нато, f-16