Рейтинг@Mail.ru
В Одессе и Николаевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:33 10.03.2024 (обновлено: 01:08 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/spetsoperatsiya-1932088653.html
В Одессе и Николаевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одессе и Николаевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.03.2024
В Одессе и Николаевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе, Харькове и Снигиревке Николаевской области Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T00:33
2024-03-10T01:08
специальная военная операция на украине
николаевская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
одесса
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_127:0:3551:1926_1920x0_80_0_0_148fbcec2ecc22174257958b0935725d.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе, Харькове и Снигиревке Николаевской области Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги.&quot;Одесса, местные паблики сообщают о взрывах&quot;, - пишет в своем Telegram-канале издание &quot;Зеркало недели&quot;.Позднее телеканал "Общественное" сообщил о новых взрывах в Одесском районе.Кроме того, как передает "Зеркало недели", взрывы прогремели в Харькове. О взрывах заявил и начальник военной администрации Снигиревки в Николаевской области Иван Кухта.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.Российские войска с 10 октября 2022 года атакуют объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту.При этом, как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240305/sholts-1931151771.html
https://ria.ru/20240303/luchshie-1930800242.html
николаевская область
одесса
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_555:0:3123:1926_1920x0_80_0_0_6f9207f66570edff928db5df7661fcd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, одесса, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Одесса, Украина, В мире
В Одессе и Николаевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Общественное": в Одессе и Николаевской области прогремел ряд взрывов

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе, Харькове и Снигиревке Николаевской области Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги.
«

"Одесса, местные паблики сообщают о взрывах", - пишет в своем Telegram-канале издание "Зеркало недели".

Позднее телеканал "Общественное" сообщил о новых взрывах в Одесском районе.
Кроме того, как передает "Зеркало недели", взрывы прогремели в Харькове. О взрывах заявил и начальник военной администрации Снигиревки в Николаевской области Иван Кухта.
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Россия ударила по Украине в неожиданном месте, пишут СМИ
5 марта, 10:34
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Российские войска с 10 октября 2022 года атакуют объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту.
При этом, как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Российские военнослужащие на Авдеевском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Потеряли лучших. СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине
3 марта, 09:03
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныОдессаУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала