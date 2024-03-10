https://ria.ru/20240310/spetsoperatsiya-1932088653.html

В Одессе и Николаевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Одессе и Николаевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.03.2024

В Одессе и Николаевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе, Харькове и Снигиревке Николаевской области Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T00:33

2024-03-10T00:33

2024-03-10T01:08

специальная военная операция на украине

николаевская область

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе, Харькове и Снигиревке Николаевской области Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги."Одесса, местные паблики сообщают о взрывах", - пишет в своем Telegram-канале издание "Зеркало недели".Позднее телеканал "Общественное" сообщил о новых взрывах в Одесском районе.Кроме того, как передает "Зеркало недели", взрывы прогремели в Харькове. О взрывах заявил и начальник военной администрации Снигиревки в Николаевской области Иван Кухта.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.Российские войска с 10 октября 2022 года атакуют объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту.При этом, как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240305/sholts-1931151771.html

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николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, одесса, украина, в мире