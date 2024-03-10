https://ria.ru/20240310/solntse-1932177207.html

На Солнце произошла сильная вспышка

На Солнце произошла сильная вспышка - РИА Новости, 10.03.2024

На Солнце произошла сильная вспышка

На Солнце зафиксировали космический шторм, который продолжался более получаса, сообщили в Институте прикладной геофизики. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T19:02

2024-03-10T19:02

2024-03-10T19:02

общество

земля

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МОСКВА, 10 мар —РИА Новости. На Солнце зафиксировали космический шторм, который продолжался более получаса, сообщили в Институте прикладной геофизики.По информации исследовательского центра, мощность вспышки достигала двух баллов по пятибалльной шкале.Ранее мощная солнечная вспышка была зарегистрирована в ночь на 9 марта — она длилась 13 минут.Взрывной процесс выделения энергии в атмосфере Солнца может провоцировать магнитные бури на Земле и создавать помехи для радиосвязи. Часть метеозависимых людей могут из-за таких вспышек испытывать недомогание.

https://ria.ru/20240310/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

земля

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2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, земля