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На Солнце произошла сильная вспышка - РИА Новости, 10.03.2024
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19:02 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/solntse-1932177207.html
На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце произошла сильная вспышка - РИА Новости, 10.03.2024
На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце зафиксировали космический шторм, который продолжался более получаса, сообщили в Институте прикладной геофизики. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T19:02
2024-03-10T19:02
общество
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МОСКВА, 10 мар —РИА Новости. На Солнце зафиксировали космический шторм, который продолжался более получаса, сообщили в Институте прикладной геофизики.По информации исследовательского центра, мощность вспышки достигала двух баллов по пятибалльной шкале.Ранее мощная солнечная вспышка была зарегистрирована в ночь на 9 марта — она длилась 13 минут.Взрывной процесс выделения энергии в атмосфере Солнца может провоцировать магнитные бури на Земле и создавать помехи для радиосвязи. Часть метеозависимых людей могут из-за таких вспышек испытывать недомогание.
https://ria.ru/20240310/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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общество, земля
Общество, Земля
На Солнце произошла сильная вспышка

На Солнце произошла вторая за двое суток сильная вспышка

© NASA/SDOИзображение поверхности Солнца-го
Изображение поверхности Солнца-го
© NASA/SDO
Изображение поверхности Солнца-го. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар —РИА Новости. На Солнце зафиксировали космический шторм, который продолжался более получаса, сообщили в Институте прикладной геофизики.
По информации исследовательского центра, мощность вспышки достигала двух баллов по пятибалльной шкале.
Ранее мощная солнечная вспышка была зарегистрирована в ночь на 9 марта — она длилась 13 минут.
Взрывной процесс выделения энергии в атмосфере Солнца может провоцировать магнитные бури на Земле и создавать помехи для радиосвязи. Часть метеозависимых людей могут из-за таких вспышек испытывать недомогание.
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
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