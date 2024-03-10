https://ria.ru/20240310/sobaka-1932117851.html

На Камчатке собака напала на ребенка

На Камчатке собака напала на ребенка - РИА Новости, 10.03.2024

На Камчатке собака напала на ребенка

Следственное управление СК России по Камчатскому краю начало проверку по факту нападения домашней собаки на ребенка, в результате оставшегося без фаланги пальца РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T10:00

2024-03-10T10:00

2024-03-10T10:00

происшествия

камчатка

камчатский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мар – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю начало проверку по факту нападения домашней собаки на ребенка, в результате оставшегося без фаланги пальца руки, сообщила пресс-служба ведомства. "Организована проверка по информации из СМИ о нападении на 8-летнего мальчика в подъезде жилого дома по Ленинградской Петропавловска-Камчатского, в результате которого ребенок получил травмы. Детали произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении. В ряде местных СМИ мамой пострадавшего мальчика размещены фотографии повреждений, нанесенных ребенку и справка из медицинского учреждения. В выписке говорится, что 9 марта мальчик был помещен в детское хирургическое отделение Камчатской краевой детской больницы. Диагноз: "травматический отрыв (частичный) ногтевой фаланги второго пальца правой кисти. Укушенная рана средней фаланги третьего пальца правой кисти и ссадины в области правого коленного сустава". По итогам доследственной проверки будет принято решение возбуждать или нет уголовное дело.

https://ria.ru/20240306/politsiya-1931428038.html

https://ria.ru/20240310/sobaka-1932096716.html

камчатка

камчатский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, камчатка, камчатский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)