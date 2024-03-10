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На Камчатке собака напала на ребенка - РИА Новости, 10.03.2024
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10:00 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/sobaka-1932117851.html
На Камчатке собака напала на ребенка
На Камчатке собака напала на ребенка - РИА Новости, 10.03.2024
На Камчатке собака напала на ребенка
Следственное управление СК России по Камчатскому краю начало проверку по факту нападения домашней собаки на ребенка, в результате оставшегося без фаланги пальца РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T10:00
2024-03-10T10:00
происшествия
камчатка
камчатский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мар – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю начало проверку по факту нападения домашней собаки на ребенка, в результате оставшегося без фаланги пальца руки, сообщила пресс-служба ведомства. "Организована проверка по информации из СМИ о нападении на 8-летнего мальчика в подъезде жилого дома по Ленинградской Петропавловска-Камчатского, в результате которого ребенок получил травмы. Детали произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении. В ряде местных СМИ мамой пострадавшего мальчика размещены фотографии повреждений, нанесенных ребенку и справка из медицинского учреждения. В выписке говорится, что 9 марта мальчик был помещен в детское хирургическое отделение Камчатской краевой детской больницы. Диагноз: "травматический отрыв (частичный) ногтевой фаланги второго пальца правой кисти. Укушенная рана средней фаланги третьего пальца правой кисти и ссадины в области правого коленного сустава". По итогам доследственной проверки будет принято решение возбуждать или нет уголовное дело.
https://ria.ru/20240306/politsiya-1931428038.html
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происшествия, камчатка, камчатский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Камчатке собака напала на ребенка

На Камчатке домашняя собака напала на ребенка

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мар – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю начало проверку по факту нападения домашней собаки на ребенка, в результате оставшегося без фаланги пальца руки, сообщила пресс-служба ведомства.
"Организована проверка по информации из СМИ о нападении на 8-летнего мальчика в подъезде жилого дома по Ленинградской Петропавловска-Камчатского, в результате которого ребенок получил травмы. Детали произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.
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В ряде местных СМИ мамой пострадавшего мальчика размещены фотографии повреждений, нанесенных ребенку и справка из медицинского учреждения. В выписке говорится, что 9 марта мальчик был помещен в детское хирургическое отделение Камчатской краевой детской больницы. Диагноз: "травматический отрыв (частичный) ногтевой фаланги второго пальца правой кисти. Укушенная рана средней фаланги третьего пальца правой кисти и ссадины в области правого коленного сустава".
По итогам доследственной проверки будет принято решение возбуждать или нет уголовное дело.
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ПроисшествияКамчаткаКамчатский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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