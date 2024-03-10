https://ria.ru/20240310/sobaka-1932115811.html

В иркутской деревне собака напала на ребенка

В иркутской деревне собака напала на ребенка - РИА Новости, 10.03.2024

В иркутской деревне собака напала на ребенка

В деревне Ширяево Иркутской области собака напала на ребенка, мальчика спас прохожий, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ региона. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T09:48

2024-03-10T09:48

2024-03-10T09:48

происшествия

россия

иркутская область

иркутский район

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg

ИРКУТСК, 10 мар - РИА Новости. В деревне Ширяево Иркутской области собака напала на ребенка, мальчика спас прохожий, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ региона. "В деревне Ширяева Иркутского района около частных домов на ребенка напала собака и таскала его за одежду по снегу. Произошедшее увидел прохожий, который спал мальчика. По данному факту следственным отделом по Иркутскому району СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении. Инцидент выявлен в ходе мониторинга социальных медиа. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, в том числе дадут оценку действиям хозяина животного. Ход расследования контролирует прокуратура.

https://ria.ru/20240229/afera-1930356780.html

https://ria.ru/20240303/sobaki-1930787902.html

россия

иркутская область

иркутский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, иркутская область, иркутский район, следственный комитет россии (ск рф)