Рейтинг@Mail.ru
В иркутской деревне собака напала на ребенка - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/sobaka-1932115811.html
В иркутской деревне собака напала на ребенка
В иркутской деревне собака напала на ребенка - РИА Новости, 10.03.2024
В иркутской деревне собака напала на ребенка
В деревне Ширяево Иркутской области собака напала на ребенка, мальчика спас прохожий, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ региона. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T09:48
2024-03-10T09:48
происшествия
россия
иркутская область
иркутский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
ИРКУТСК, 10 мар - РИА Новости. В деревне Ширяево Иркутской области собака напала на ребенка, мальчика спас прохожий, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ региона. "В деревне Ширяева Иркутского района около частных домов на ребенка напала собака и таскала его за одежду по снегу. Произошедшее увидел прохожий, который спал мальчика. По данному факту следственным отделом по Иркутскому району СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении. Инцидент выявлен в ходе мониторинга социальных медиа. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, в том числе дадут оценку действиям хозяина животного. Ход расследования контролирует прокуратура.
https://ria.ru/20240229/afera-1930356780.html
https://ria.ru/20240303/sobaki-1930787902.html
россия
иркутская область
иркутский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, иркутская область, иркутский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Иркутская область, Иркутский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В иркутской деревне собака напала на ребенка

В иркутской деревне собака напала на ребенка, возбуждено уголовное дело

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 10 мар - РИА Новости. В деревне Ширяево Иркутской области собака напала на ребенка, мальчика спас прохожий, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ региона.
"В деревне Ширяева Иркутского района около частных домов на ребенка напала собака и таскала его за одежду по снегу. Произошедшее увидел прохожий, который спал мальчика. По данному факту следственным отделом по Иркутскому району СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
В Саратове задержали трех человек за аферу с отловом бродячих собак
29 февраля, 21:24
Инцидент выявлен в ходе мониторинга социальных медиа.
Следователи установят все обстоятельства произошедшего, в том числе дадут оценку действиям хозяина животного. Ход расследования контролирует прокуратура.
Собака в вольере - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Кинолог объяснил, чем дрессировка собаки отличается от воспитания
3 марта, 03:10
 
ПроисшествияРоссияИркутская областьИркутский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала