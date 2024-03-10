https://ria.ru/20240310/sobaka-1932096716.html

Кинолог раскрыл, как научить собаку любым трюкам

Кинолог раскрыл, как научить собаку любым трюкам - РИА Новости, 10.03.2024

Кинолог раскрыл, как научить собаку любым трюкам

Собаку можно научить практически любым трюкам и подготовить для любых спортивных дисциплин, однако для успеха в этом нужно руководствоваться правилами, не... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T03:26

2024-03-10T03:26

2024-03-10T05:44

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

общество

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Собаку можно научить практически любым трюкам и подготовить для любых спортивных дисциплин, однако для успеха в этом нужно руководствоваться правилами, не наказывать питомца и придерживаться четкого плана, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев."Чтобы успешно обучить собаку чему-либо, важно сначала закрыть базовые потребности животного. Кроме этого, нужно грамотно подбирать нагрузку, ориентируясь на состояние здоровья животного, его характер и потребности. Не забывайте постоянно поощрять любимца и заниматься с ним регулярно, для повторения и закрепления приобретенных навыков", – сказал Голубев.Он подчеркнул, что если не удовлетворить базовые потребности собаки, такие как обеспечение водой, кормом, сном, перед тем, как начинать обучение, тренировки будут не просто неэффективными, они могут быть источником дополнительного стресса для животного. Кинолог обратил внимание, что реализация базовых потребностей ни в коем случае не должна зависеть от настроения хозяина и поведения собаки. Кроме того, он предостерег от занятий собакой, если она перевозбуждена, испытывает страх или проявляет агрессивное поведение. Перед тем, как приступить к обучению питомца, важно убедиться, что он спокоен и готов к общению, только в таком состоянии он будет способен сконцентрироваться на хозяине и получать удовольствие от обучения. Голубев также рассказал о том, что наказания с собаками не работают – они повышают уровень стресса у питомца, из-за чего тот может потерять интерес и доверие к хозяину."Похвала – один из самых надежных методов, который позволяет эффективно обучать собаку командам. Ваше одобрение создаст предсказуемость для любимца. Поощряйте питомца за демонстрацию нужного поведения, используйте пищевую мотивацию, чтобы заинтересовать любимца", — добавил президент РКФ.Систематизировать процесс и не ошибаться в этапах, по его словам, поможет заранее составленный план обучения. Голубев отметил, что с его помощью можно будет наглядно видеть нагрузку и грамотно ее распределить, переходя от простого к сложному, снизить количество ошибок, не перегрузить и не запутать собаку. Он также порекомендовать заниматься регулярно и не останавливаться после каждой новой выученной команды. Приобретенные навыки необходимо закреплять, поэтому занятий раз в две недели явно будет недостаточно, рассказал кинолог. Кроме того, постоянное взаимодействие с любимцем поможет собаководу сформировать прочную связь с ним и положительно скажется на обучении, добавил он.

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https://ria.ru/20240212/kuleba-1926839730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), общество