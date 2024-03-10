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В Ростове-на-Дону разыскивают неизвестных, разместивших ЛГБТ* символику
В Ростове-на-Дону разыскивают неизвестных, разместивших ЛГБТ* символику - РИА Новости, 10.03.2024
В Ростове-на-Дону разыскивают неизвестных, разместивших ЛГБТ* символику
Сотрудники полиции Ростова-на-Дону проводят проверку и устанавливают личности неизвестных, разместивших запрещенную символику на одном из городских объектов,... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T15:23
2024-03-10T15:23
2024-03-10T15:23
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции Ростова-на-Дону проводят проверку и устанавливают личности неизвестных, разместивших запрещенную символику на одном из городских объектов, сообщили в воскресение в пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области. В соцсетях накануне появились сообщения, что на Аллее героев на территории Северного кладбища в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону неизвестные разложили флаги ЛГБТ*. Сообщалось, что на место происшествия прибыла полиция. В связи с этим в пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области сообщили, что в настоящее время устанавливаются лица, разместившие запрещенную символику. "Сотрудниками Отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону проводится проверка и устанавливаются лица, разместившие запрещенную символику на одном из объектов муниципальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении. Уточняется, что по результатам проверки полицейскими будет принято решение в соответствии с законодательством.* Запрещенное в России экстремистское движение
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону разыскивают неизвестных, разместивших ЛГБТ* символику
Полиция Ростова-на-Дону разыскивает неизвестных, разместивших ЛГБТ символику
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции Ростова-на-Дону проводят проверку и устанавливают личности неизвестных, разместивших запрещенную символику на одном из городских объектов, сообщили в воскресение в пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области.
В соцсетях накануне появились сообщения, что на Аллее героев на территории Северного кладбища в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону неизвестные разложили флаги ЛГБТ*. Сообщалось, что на место происшествия прибыла полиция.
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В связи с этим в пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области сообщили, что в настоящее время устанавливаются лица, разместившие запрещенную символику.
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"Сотрудниками Отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону проводится проверка и устанавливаются лица, разместившие запрещенную символику на одном из объектов муниципальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по результатам проверки полицейскими будет принято решение в соответствии с законодательством.
* Запрещенное в России экстремистское движение
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