https://ria.ru/20240310/simvolika-1932150657.html

В Ростове-на-Дону разыскивают неизвестных, разместивших ЛГБТ* символику

В Ростове-на-Дону разыскивают неизвестных, разместивших ЛГБТ* символику - РИА Новости, 10.03.2024

В Ростове-на-Дону разыскивают неизвестных, разместивших ЛГБТ* символику

Сотрудники полиции Ростова-на-Дону проводят проверку и устанавливают личности неизвестных, разместивших запрещенную символику на одном из городских объектов,... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T15:23

2024-03-10T15:23

2024-03-10T15:23

происшествия

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции Ростова-на-Дону проводят проверку и устанавливают личности неизвестных, разместивших запрещенную символику на одном из городских объектов, сообщили в воскресение в пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области. В соцсетях накануне появились сообщения, что на Аллее героев на территории Северного кладбища в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону неизвестные разложили флаги ЛГБТ*. Сообщалось, что на место происшествия прибыла полиция. В связи с этим в пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области сообщили, что в настоящее время устанавливаются лица, разместившие запрещенную символику. "Сотрудниками Отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону проводится проверка и устанавливаются лица, разместившие запрещенную символику на одном из объектов муниципальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении. Уточняется, что по результатам проверки полицейскими будет принято решение в соответствии с законодательством.* Запрещенное в России экстремистское движение

https://ria.ru/20240309/dodon-1932026508.html

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ростов-на-дону

россия

ростовская область

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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область