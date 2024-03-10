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В Петербурге подросток пострадал при возгорании электронной сигареты - РИА Новости, 10.03.2024
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15:11 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/sigareta-1932149503.html
В Петербурге подросток пострадал при возгорании электронной сигареты
В Петербурге подросток пострадал при возгорании электронной сигареты - РИА Новости, 10.03.2024
В Петербурге подросток пострадал при возгорании электронной сигареты
Подростка из Центра содействия воспитанию в Красногвардейском районе Петербурга госпитализировали после возгорания электронной сигареты, которую он курил в... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T15:11
2024-03-10T15:11
происшествия
санкт-петербург
красногвардейский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Подростка из Центра содействия воспитанию в Красногвардейском районе Петербурга госпитализировали после возгорания электронной сигареты, которую он курил в своей постели, сообщает пресс-служба ГУМЧС по городу. "В трехэтажном здании Центра содействия семейному воспитанию № 10 на втором этаже в детской комнате площадью 15 квадратных метров произошло возгорание электронной сигареты, в результате чего обгорели постельные принадлежности на площади 0,5 квадратного метра", - говорится в сообщении. Уточняется, что из здания были эвакуированы 16 детей. "В результате пожара пострадал ребенок, госпитализирован в медицинское учреждение", - добавили в пресс-службе. К ликвидации пожара от МЧС были привлечены три единицы техники и 15 человек личного состава.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге подросток пострадал при возгорании электронной сигареты

В интернате Петербурга подросток пострадал при возгорании электронной сигареты

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи и пожарная машина
Автомобиль скорой помощи и пожарная машина - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Автомобиль скорой помощи и пожарная машина . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Подростка из Центра содействия воспитанию в Красногвардейском районе Петербурга госпитализировали после возгорания электронной сигареты, которую он курил в своей постели, сообщает пресс-служба ГУМЧС по городу.
«
"В трехэтажном здании Центра содействия семейному воспитанию № 10 на втором этаже в детской комнате площадью 15 квадратных метров произошло возгорание электронной сигареты, в результате чего обгорели постельные принадлежности на площади 0,5 квадратного метра", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из здания были эвакуированы 16 детей.
«
"В результате пожара пострадал ребенок, госпитализирован в медицинское учреждение", - добавили в пресс-службе.
К ликвидации пожара от МЧС были привлечены три единицы техники и 15 человек личного состава.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургКрасногвардейский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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