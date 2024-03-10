https://ria.ru/20240310/sigareta-1932149503.html

В Петербурге подросток пострадал при возгорании электронной сигареты

В Петербурге подросток пострадал при возгорании электронной сигареты - РИА Новости, 10.03.2024

В Петербурге подросток пострадал при возгорании электронной сигареты

Подростка из Центра содействия воспитанию в Красногвардейском районе Петербурга госпитализировали после возгорания электронной сигареты, которую он курил в... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T15:11

2024-03-10T15:11

2024-03-10T15:11

происшествия

санкт-петербург

красногвардейский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Подростка из Центра содействия воспитанию в Красногвардейском районе Петербурга госпитализировали после возгорания электронной сигареты, которую он курил в своей постели, сообщает пресс-служба ГУМЧС по городу. "В трехэтажном здании Центра содействия семейному воспитанию № 10 на втором этаже в детской комнате площадью 15 квадратных метров произошло возгорание электронной сигареты, в результате чего обгорели постельные принадлежности на площади 0,5 квадратного метра", - говорится в сообщении. Уточняется, что из здания были эвакуированы 16 детей. "В результате пожара пострадал ребенок, госпитализирован в медицинское учреждение", - добавили в пресс-службе. К ликвидации пожара от МЧС были привлечены три единицы техники и 15 человек личного состава.

https://ria.ru/20230523/sigareta-1873686139.html

санкт-петербург

красногвардейский район

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происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)