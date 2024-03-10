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В Грозном прошло шествие в поддержку выборов президента России - РИА Новости, 10.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:24 10.03.2024 (обновлено: 14:31 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/shestvie-1932143141.html
В Грозном прошло шествие в поддержку выборов президента России
В Грозном прошло шествие в поддержку выборов президента России - РИА Новости, 10.03.2024
В Грозном прошло шествие в поддержку выборов президента России
Шествие в поддержку предстоящих выборов президента России, в котором по информации властей региона приняло участие около 150 тысяч человек, прошло в Грозном,... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T14:24
2024-03-10T14:31
выборы президента россии — 2024
россия
грозный
рамзан кадыров
ахмед дудаев
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 10 мар - РИА Новости. Шествие в поддержку предстоящих выборов президента России, в котором по информации властей региона приняло участие около 150 тысяч человек, прошло в Грозном, передает корреспондент РИА Новости. Инициатором шествия под названием "Я выбираю свое будущее сам" выступила дочь главы региона Рамзана Кадырова - первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни по взаимодействию с социальным блоком Хадижа Кадырова. Она накануне ночью в своем Telegram-канале обратилась к тем, для кого Родина "не просто географическое понятие", а место "ради которого бьется его сердце" с призывом принять участие в акции. "Мы сегодня здесь собрались по призыву многоуважаемой Хадижы Рамзановны. У меня поручение в первую очередь передать вам, каждому присутствующему, слова искренней благодарности за то, что вы откликнулись на ее призыв, слова благодарности за то, что вы проявили твердую гражданскую позицию и слова искренней благодарности за то, что вы слышите и умеете слушать", - сказал министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев со сцены на мероприятии. Дудаев отметил, что участниками шествия стали жители всех населенных пунктов, городов и районов Чечни, представители всех тайпов и вирдов, конфессий, национальностей, населяющих регион. По его словам, шествие отражает единство жителей региона и готовность отдать свой голос "за достойного кандидата Путина, которому нет альтернативы". В шествии приняли участие первые лица региона, в числе которых дети главы республики Рамзана Кадырова и ближайшие родственники. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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россия, грозный, рамзан кадыров, ахмед дудаев, владимир путин, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Грозный, Рамзан Кадыров, Ахмед Дудаев, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
В Грозном прошло шествие в поддержку выборов президента России

В Грозном прошло многотысячное шествие в поддержку выборов президента России

© РИА НовостиШествие в поддержку президентских выборов в России на улице Грозного
Шествие в поддержку президентских выборов в России на улице Грозного
© РИА Новости
Шествие в поддержку президентских выборов в России на улице Грозного
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 10 мар - РИА Новости. Шествие в поддержку предстоящих выборов президента России, в котором по информации властей региона приняло участие около 150 тысяч человек, прошло в Грозном, передает корреспондент РИА Новости.
Инициатором шествия под названием "Я выбираю свое будущее сам" выступила дочь главы региона Рамзана Кадырова - первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни по взаимодействию с социальным блоком Хадижа Кадырова. Она накануне ночью в своем Telegram-канале обратилась к тем, для кого Родина "не просто географическое понятие", а место "ради которого бьется его сердце" с призывом принять участие в акции.
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"Мы сегодня здесь собрались по призыву многоуважаемой Хадижы Рамзановны. У меня поручение в первую очередь передать вам, каждому присутствующему, слова искренней благодарности за то, что вы откликнулись на ее призыв, слова благодарности за то, что вы проявили твердую гражданскую позицию и слова искренней благодарности за то, что вы слышите и умеете слушать", - сказал министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев со сцены на мероприятии.
Дудаев отметил, что участниками шествия стали жители всех населенных пунктов, городов и районов Чечни, представители всех тайпов и вирдов, конфессий, национальностей, населяющих регион. По его словам, шествие отражает единство жителей региона и готовность отдать свой голос "за достойного кандидата Путина, которому нет альтернативы".
В шествии приняли участие первые лица региона, в числе которых дети главы республики Рамзана Кадырова и ближайшие родственники.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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