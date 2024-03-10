В Грозном прошло шествие в поддержку выборов президента России
В Грозном прошло многотысячное шествие в поддержку выборов президента России
© РИА НовостиШествие в поддержку президентских выборов в России на улице Грозного
© РИА Новости
Шествие в поддержку президентских выборов в России на улице Грозного
ГРОЗНЫЙ, 10 мар - РИА Новости. Шествие в поддержку предстоящих выборов президента России, в котором по информации властей региона приняло участие около 150 тысяч человек, прошло в Грозном, передает корреспондент РИА Новости.
Инициатором шествия под названием "Я выбираю свое будущее сам" выступила дочь главы региона Рамзана Кадырова - первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни по взаимодействию с социальным блоком Хадижа Кадырова. Она накануне ночью в своем Telegram-канале обратилась к тем, для кого Родина "не просто географическое понятие", а место "ради которого бьется его сердце" с призывом принять участие в акции.
"Мы сегодня здесь собрались по призыву многоуважаемой Хадижы Рамзановны. У меня поручение в первую очередь передать вам, каждому присутствующему, слова искренней благодарности за то, что вы откликнулись на ее призыв, слова благодарности за то, что вы проявили твердую гражданскую позицию и слова искренней благодарности за то, что вы слышите и умеете слушать", - сказал министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев со сцены на мероприятии.
Дудаев отметил, что участниками шествия стали жители всех населенных пунктов, городов и районов Чечни, представители всех тайпов и вирдов, конфессий, национальностей, населяющих регион. По его словам, шествие отражает единство жителей региона и готовность отдать свой голос "за достойного кандидата Путина, которому нет альтернативы".
В шествии приняли участие первые лица региона, в числе которых дети главы республики Рамзана Кадырова и ближайшие родственники.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.