https://ria.ru/20240310/shestvie-1932143141.html

В Грозном прошло шествие в поддержку выборов президента России

В Грозном прошло шествие в поддержку выборов президента России - РИА Новости, 10.03.2024

В Грозном прошло шествие в поддержку выборов президента России

Шествие в поддержку предстоящих выборов президента России, в котором по информации властей региона приняло участие около 150 тысяч человек, прошло в Грозном,... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T14:24

2024-03-10T14:24

2024-03-10T14:31

выборы президента россии — 2024

россия

грозный

рамзан кадыров

ахмед дудаев

владимир путин

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932143372_7:0:1259:704_1920x0_80_0_0_24bb4b8dc1e03fff0760d6d88f9da850.png

ГРОЗНЫЙ, 10 мар - РИА Новости. Шествие в поддержку предстоящих выборов президента России, в котором по информации властей региона приняло участие около 150 тысяч человек, прошло в Грозном, передает корреспондент РИА Новости. Инициатором шествия под названием "Я выбираю свое будущее сам" выступила дочь главы региона Рамзана Кадырова - первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни по взаимодействию с социальным блоком Хадижа Кадырова. Она накануне ночью в своем Telegram-канале обратилась к тем, для кого Родина "не просто географическое понятие", а место "ради которого бьется его сердце" с призывом принять участие в акции. "Мы сегодня здесь собрались по призыву многоуважаемой Хадижы Рамзановны. У меня поручение в первую очередь передать вам, каждому присутствующему, слова искренней благодарности за то, что вы откликнулись на ее призыв, слова благодарности за то, что вы проявили твердую гражданскую позицию и слова искренней благодарности за то, что вы слышите и умеете слушать", - сказал министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев со сцены на мероприятии. Дудаев отметил, что участниками шествия стали жители всех населенных пунктов, городов и районов Чечни, представители всех тайпов и вирдов, конфессий, национальностей, населяющих регион. По его словам, шествие отражает единство жителей региона и готовность отдать свой голос "за достойного кандидата Путина, которому нет альтернативы". В шествии приняли участие первые лица региона, в числе которых дети главы республики Рамзана Кадырова и ближайшие родственники. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

https://ria.ru/20240309/moshenniki-1931971175.html

россия

грозный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, грозный, рамзан кадыров, ахмед дудаев, владимир путин, совет федерации рф