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Россия в 2023 году поставила Сербии 2,68 миллиарда кубометров газа - РИА Новости, 10.03.2024
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15:41 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/serbiya-1932152982.html
Россия в 2023 году поставила Сербии 2,68 миллиарда кубометров газа
Россия в 2023 году поставила Сербии 2,68 миллиарда кубометров газа - РИА Новости, 10.03.2024
Россия в 2023 году поставила Сербии 2,68 миллиарда кубометров газа
Россия в 2023 году поставила Сербии 2,68 миллиардов кубических метров газа, в 2024 году объем поставок превысит 3 миллиардов кубометров, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T15:41
2024-03-10T15:41
экономика
сербия
россия
венгрия
душан баятович
газпром
турецкий поток
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НОВИ-САД (Сербия), 10 мар - РИА Новости. Россия в 2023 году поставила Сербии 2,68 миллиардов кубических метров газа, в 2024 году объем поставок превысит 3 миллиардов кубометров, заявил РИА Новости глава госкомпании Србиягаз Душан Баятович. Баятович рассказал в интервью РИА Новости в декабре прошлого года о договоренности с "Газпромом" об увеличении объемов поставок с шести миллионов кубометров зимой до 11 миллионов кубометров в сутки. Такие условия действуют по договору до июня 2025 года, при этом цена рассчитывается по нефтяной формуле, что делает этот газ "самым дешевым в Европе", около 300 долларов за 1 тысячу кубометров. Согласно оценкам Србиягаза, за весь 2023 год объем поставок из РФ должен был составить 2,4-2,6 миллиарда кубических метров природного газа. "Сербия через газопровод "Турецкий поток" и связанный с ним "Балканский поток" (на территории Болгарии – ред.) за прошедший 2023 год получила от российского поставщика, конкретно от "Газпрома", 2,68 миллиарда кубических метров газа. В следующем году будет немного больше, свыше 3 миллиардов кубометров", - заявил Баятович агентству. По его словам, объем транзитных поставок через Сербии в Венгрию в 2024 году при благоприятном развитии ситуации может достичь показателя в 10,5 миллиарда кубометров, что также "отвечает интересам Австрии, Словакии и Чехии". Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября. Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки. В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о дополнительных поставках будет продлен.
https://ria.ru/20240305/gaz-1931100990.html
https://ria.ru/20240302/gaz-1930726130.html
https://ria.ru/20240130/shantazhu-1924224753.html
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экономика, сербия, россия, венгрия, душан баятович, газпром, турецкий поток
Экономика, Сербия, Россия, Венгрия, Душан Баятович, Газпром, Турецкий поток
Россия в 2023 году поставила Сербии 2,68 миллиарда кубометров газа

Србиягаз: Россия в 2023 году поставила Сербии 2,68 миллиарда кубометров газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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НОВИ-САД (Сербия), 10 мар - РИА Новости. Россия в 2023 году поставила Сербии 2,68 миллиардов кубических метров газа, в 2024 году объем поставок превысит 3 миллиардов кубометров, заявил РИА Новости глава госкомпании Србиягаз Душан Баятович.
Баятович рассказал в интервью РИА Новости в декабре прошлого года о договоренности с "Газпромом" об увеличении объемов поставок с шести миллионов кубометров зимой до 11 миллионов кубометров в сутки. Такие условия действуют по договору до июня 2025 года, при этом цена рассчитывается по нефтяной формуле, что делает этот газ "самым дешевым в Европе", около 300 долларов за 1 тысячу кубометров. Согласно оценкам Србиягаза, за весь 2023 год объем поставок из РФ должен был составить 2,4-2,6 миллиарда кубических метров природного газа.
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"Сербия через газопровод "Турецкий поток" и связанный с ним "Балканский поток" (на территории Болгарии – ред.) за прошедший 2023 год получила от российского поставщика, конкретно от "Газпрома", 2,68 миллиарда кубических метров газа. В следующем году будет немного больше, свыше 3 миллиардов кубометров", - заявил Баятович агентству.
По его словам, объем транзитных поставок через Сербии в Венгрию в 2024 году при благоприятном развитии ситуации может достичь показателя в 10,5 миллиарда кубометров, что также "отвечает интересам Австрии, Словакии и Чехии".
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Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября. Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.
В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о дополнительных поставках будет продлен.
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ЭкономикаСербияРоссияВенгрияДушан БаятовичГазпромТурецкий поток
 
 
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