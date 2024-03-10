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Во время ограничений в Пулково на запасные аэродромы ушли пять самолетов - РИА Новости, 10.03.2024
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20:02 10.03.2024 (обновлено: 20:10 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/samolety-1932183730.html
Во время ограничений в Пулково на запасные аэродромы ушли пять самолетов
Во время ограничений в Пулково на запасные аэродромы ушли пять самолетов - РИА Новости, 10.03.2024
Во время ограничений в Пулково на запасные аэродромы ушли пять самолетов
Пять самолетов было отправлено на запасные аэродромы во время ограничений в аэропорту Пулково, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы"... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T20:02
2024-03-10T20:10
санкт-петербург
пенза
сочи
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар — РИА Новости. Пять самолетов было отправлено на запасные аэродромы во время ограничений в аэропорту Пулково, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково). Ранее Росавиация сообщила, что были введены ограничения в аэропорту Пулково с 17:00 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В 18:22 мск временные ограничения для петербургского аэропорта были сняты. Росавиация сообщала о трех рейсах, которые ушли на запасные аэродромы. "Аэропорт возобновил приемку и отправку воздушных судов. Пять самолетов, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург, отправлены на запасные аэродромы: четыре — в Шереметьево (из Пензы, Сочи, Калининграда и Москвы), один — в Череповец (из Ухты)", — говорится в сообщении.
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санкт-петербург, пенза, сочи, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт)
Санкт-Петербург, Пенза, Сочи, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт)
Во время ограничений в Пулково на запасные аэродромы ушли пять самолетов

Пять самолетов отправили на запасные аэродромы во время ограничений в Пулково

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар — РИА Новости. Пять самолетов было отправлено на запасные аэродромы во время ограничений в аэропорту Пулково, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково).
Ранее Росавиация сообщила, что были введены ограничения в аэропорту Пулково с 17:00 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В 18:22 мск временные ограничения для петербургского аэропорта были сняты. Росавиация сообщала о трех рейсах, которые ушли на запасные аэродромы.
"Аэропорт возобновил приемку и отправку воздушных судов. Пять самолетов, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург, отправлены на запасные аэродромы: четыре — в Шереметьево (из Пензы, Сочи, Калининграда и Москвы), один — в Череповец (из Ухты)", — говорится в сообщении.
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Санкт-ПетербургПензаСочиПулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)
 
 
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