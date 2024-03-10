https://ria.ru/20240310/samolety-1932183730.html

Во время ограничений в Пулково на запасные аэродромы ушли пять самолетов

Во время ограничений в Пулково на запасные аэродромы ушли пять самолетов - РИА Новости, 10.03.2024

Во время ограничений в Пулково на запасные аэродромы ушли пять самолетов

Пять самолетов было отправлено на запасные аэродромы во время ограничений в аэропорту Пулково, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы"... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T20:02

2024-03-10T20:02

2024-03-10T20:10

санкт-петербург

пенза

сочи

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шереметьево (аэропорт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар — РИА Новости. Пять самолетов было отправлено на запасные аэродромы во время ограничений в аэропорту Пулково, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково). Ранее Росавиация сообщила, что были введены ограничения в аэропорту Пулково с 17:00 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В 18:22 мск временные ограничения для петербургского аэропорта были сняты. Росавиация сообщала о трех рейсах, которые ушли на запасные аэродромы. "Аэропорт возобновил приемку и отправку воздушных судов. Пять самолетов, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург, отправлены на запасные аэродромы: четыре — в Шереметьево (из Пензы, Сочи, Калининграда и Москвы), один — в Череповец (из Ухты)", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240310/bespilotnik-1932174138.html

санкт-петербург

пенза

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, пенза, сочи, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт)