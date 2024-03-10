https://ria.ru/20240310/rumyniya-1932153149.html

Румыния лишилась своего суверенитета, заявил экс-глава МИД

Румыния лишилась своего суверенитета, заявил экс-глава МИД - РИА Новости, 10.03.2024

Румыния лишилась своего суверенитета, заявил экс-глава МИД

Румыния отказалась от своего суверенитета, а внешняя политика страны полностью сосредоточена на удовлетворении геостратегических интересов США, считает... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T15:42

2024-03-10T15:42

2024-03-10T15:42

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КИШИНЕВ, 10 мар - РИА Новости. Румыния отказалась от своего суверенитета, а внешняя политика страны полностью сосредоточена на удовлетворении геостратегических интересов США, считает экс-глава румынского МИД и бывший председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Адриан Северин. Своим видением текущих политических процессов в Румынии Северин поделился в статье "Развитие румынской внешней политики с 1990 по 2023 годы", опубликованной в блоге румынского публициста Иона Кристою. "В настоящее время в повестке дня Румынии остался лишь один вопрос: как преданно и эффективно выполнить указания США. Политическое и дипломатическое влияние Румынии, направленное на участие в управлении страной и включение ее в геостратегические приоритеты Вашингтона, потерпело крах. В 2000-2004 годы ускорились процессы превращения партнерства с США в вассальные отношения... к 2023 году Румыния фактически отказалась от своего суверенитета и добровольно отказалась от осуществления самостоятельной внешней политики", - отметил Северин. Экс-глава румынского МИД считает, что этот процесс был запущен еще в 1998-1999 годах и характеризовался "острым русофобским курсом Бухареста" и "началом попыток западной Европы и США внедрить своих представителей в румынское руководство". В своей статье Северин отмечает, что после падения в 1989 году режима Николае Чаушеску Бухарест старался поддерживать отношения с Востоком, особенно с Россией и Китаем, но все подобные попытки провалились под давлением США.

https://ria.ru/20240130/ukraina-1924248349.html

https://ria.ru/20240127/voyna-1923828337.html

румыния

сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния, обсе, сша, вашингтон (штат)