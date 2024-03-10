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Священный месяц Рамадан в исламском мире

Священный месяц Рамадан в исламском мире - РИА Новости, 10.03.2024

Священный месяц Рамадан в исламском мире

Священный месяц Рамадан (турецк. Рамазан) является одним из самых почитаемых у мусульман, когда предписан строгий пост. Это девятый месяц мусульманского лунного РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T01:39

2024-03-10T01:39

2024-03-10T05:21

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Священный месяц Рамадан (турецк. Рамазан) является одним из самых почитаемых у мусульман, когда предписан строгий пост. Это девятый месяц мусульманского лунного календаря. Мусульмане веруют, что первые стихи Корана (священная книга мусульман) были открыты пророку Мухаммеду в месяц Рамадан, когда он находился в духовном уединении в пещере Хира в окрестностях Мекки (ныне священный город в Саудовской Аравии).Рамадан является частью лунного календаря и началом его считается появление луны. Как известно, лунный календарь на 11 дней короче Григорианского календаря, поэтому каждый год Рамадан начинается на 11 дней раньше, чем в предыдущем году.В одних мусульманских странах первый день Рамадана определяется астрономическими вычислениями, а в других – непосредственным наблюдением за Луной или свидетельствами авторитетных мусульманских богословов. Ислам допускает обе возможности, в связи с чем дата начала религиозного праздника в разных странах может отличаться. В 2024 году месяц Рамадан начинается 10 марта с заходом солнца. Первый день поста в Рамадан приходится на 11 марта, а последний – на 9 апреля. Пост (араб. саум, перс. руза, тюркск. ураза) в лунном месяце Рамадан – одна из главных обязанностей каждого мусульманина и является одним из пяти cтолпов ислама – столь важным, что мусульмане верят: за тех, кто не успел восполнить до своей кончины пропущенные дни поста, должны компенсировать их потомки. Он предписан, чтобы укрепить мусульман в самодисциплине и точном исполнении наказов Аллаха.В этот период в светлое время суток запрещено пить, есть, курить, вкушать удовольствия, предаваться развлечениям и сквернословить; дневное время должно быть посвящено работе, молитвам, чтению Корана, благочестивым размышлениям и поступкам, благотворительности.Кроме обычных пяти молитв каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз (таравих), обычно вскоре после вечерней, пятой молитвы (салят аль-иша).Принимать пищу и пить разрешается лишь после захода солнца и до его восхода. От поста в Рамадан освобождаются больные, дети, люди, находящиеся в пути, воины, участвующие в боевых действиях и т.д., однако невыполненный пост должен быть возмещен в другое время. По утверждению мусульманских богословов, в дни Рамадана Аллах одаривает вознаграждением верующего за каждое совершенное им благодеяние.До завершения Рамадана мусульманам надлежит раздавать садака фитр (добровольные пожертвования) и закят (обязательную милостыню), которые идут бедным и сиротам.Последние 10 дней и ночей Рамадана должны отличаться особо интенсивной благочестивой деятельностью, включая ознаменование ночи получения пророком первого откровения (Ночи могущества). Большое значение и достоинство имеет итиĸaф (духовное уединения в мечети), он является актом пoĸлoнeния и peĸoмeндoвaн для выпoлнeния в последнюю треть Paмaдaнa. Особенно важной из последних десяти ночей считается ночь на 27 Рамадана – "Лейлат аль-Кадр" ("Ночь предопределения" или "Ночь могущества"). В эту ночь пророку Мухаммеду были ниспосланы первые суры Корана. Согласно исламскому вероучению, в эту ночь Всевышний может коренным образом изменить судьбу человека. В 2024 году она выпадает на 5-6 апреля. Существуют специальные рекомендации по соблюдению поста в Рамадан.Каждый вечер после молитвы происходит разговение – ифтар. При этом мусульманину важно принимать халяльную (дозволенную) пищу. Традиционно ифтар начинается с питья чистой воды и употребления, к примеру, финика. Вечером и утром рекомендуется есть фрукты, а после них овощи. Также утром допустимы крупы, сухофрукты, рыба и т. п. Вечером лучше есть то, что быстро переваривается (фрукты и овощи), а в период сухура (предрассветного приема пищи) – что дольше, например, орехи и белковую пищу (яйца, рыбу или мясо). Ночью необходимо восполнять водный баланс организма: между вечерними и утренними приемами пищи следует выпивать до двух литров чистой воды. Завершение месяца Рамадан и поста приходится на один из двух главных мусульманских праздников – Ид аль-Фитр (в переводе с арабского – праздник разговения; по-тюркски – Ураза-байрам), начинающегося с заходом солнца в последний день Рамадана и длящегося три-четыре дня следующего месяца шавваль (в 2024 году – 10 апреля). Он сопровождается ритуальным омовением, облачением в новую одежду, раздачей милостыни и молитвами. Ид аль-Фитр начинается с чтения молитвы-намаза в мечети под руководством имама. После завершения молитвы имам просит Аллаха принять пост, простить грехи и дать благоденствие. Затем верующие, перебирая четки-тасбих, коллективно читают зикр – слова ритуального поминания Аллаха. Зикр совершается по особой формуле и особым образом, вслух или про себя и сопровождается определенными телодвижениями.Во время Рамадана в мусульманских странах снижается деловая активность, сокращается рабочий день, усиливаются религиозные настроения; повседневная жизнь смещается на вечернее и ночное время суток. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, мекка, саудовская аравия, религиозные праздники, религия, рамадан