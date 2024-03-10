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Российская ПВО за сутки сбила 130 украинских дронов - РИА Новости, 10.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:54 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/pvo-1932140217.html
Российская ПВО за сутки сбила 130 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 130 украинских дронов - РИА Новости, 10.03.2024
Российская ПВО за сутки сбила 130 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 130 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T13:54
2024-03-10T13:54
специальная военная операция на украине
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ясиноватая
безопасность
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 130 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожено 130 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Приволье, Кременная Луганской Народной Республики, Александровка, Ясиноватая, Верхнеторецкое, Степное, Марьяновка Донецкой Народной Республики, Новое, Трудовое, Новопрокоповка и Любимовка Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 14985 беспилотных летательных аппаратов, 484 зенитных ракетных комплекса, 15420 танков и других боевых бронированных машин, 1235 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8350 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19572 единицы специальной военной автомобильной техники.
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россия, сша, ясиноватая, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Ясиноватая, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила 130 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 130 украинских дронов и три снаряда HIMARS

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 130 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожено 130 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Приволье, Кременная Луганской Народной Республики, Александровка, Ясиноватая, Верхнеторецкое, Степное, Марьяновка Донецкой Народной Республики, Новое, Трудовое, Новопрокоповка и Любимовка Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 14985 беспилотных летательных аппаратов, 484 зенитных ракетных комплекса, 15420 танков и других боевых бронированных машин, 1235 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8350 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19572 единицы специальной военной автомобильной техники.
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