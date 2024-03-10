https://ria.ru/20240310/putin-1932165502.html

"Мне тоже надо". Путин пошутил про свою прическу

"Мне тоже надо". Путин пошутил про свою прическу - РИА Новости, 10.03.2024

"Мне тоже надо". Путин пошутил про свою прическу

Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи пошутил, что хотел бы прическу с дредами, как у одного из гостей мероприятия, фрагмент... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T17:18

2024-03-10T17:18

2024-03-10T17:32

общество

россия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи пошутил, что хотел бы прическу с дредами, как у одного из гостей мероприятия, фрагмент опубликован на канале "Россия 1"."Мне тоже надо такую прическу сделать", — сказал президент на церемонии фотографирования.Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу Путина. Организатором стала Росмолодежь.РИА Новости выступило генеральным информационным партнером мероприятия.По информации Ruptly, в фестивале приняли участие более 30 тысяч человек, половина из которых приехала из-за границы. Гости установили мировой рекорд на самый многонациональный хоровод дружбы, в котором прошли представители 73 национальностей из 150 стран мира.

https://ria.ru/20240306/putin-1931587721.html

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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Игорь Тоноян

общество, россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)