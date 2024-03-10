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"Мне тоже надо". Путин пошутил про свою прическу - РИА Новости, 10.03.2024
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17:18 10.03.2024 (обновлено: 17:32 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/putin-1932165502.html
"Мне тоже надо". Путин пошутил про свою прическу
"Мне тоже надо". Путин пошутил про свою прическу - РИА Новости, 10.03.2024
"Мне тоже надо". Путин пошутил про свою прическу
Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи пошутил, что хотел бы прическу с дредами, как у одного из гостей мероприятия, фрагмент... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T17:18
2024-03-10T17:32
общество
россия
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи пошутил, что хотел бы прическу с дредами, как у одного из гостей мероприятия, фрагмент опубликован на канале "Россия 1"."Мне тоже надо такую прическу сделать", — сказал президент на церемонии фотографирования.Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу Путина. Организатором стала Росмолодежь.РИА Новости выступило генеральным информационным партнером мероприятия.По информации Ruptly, в фестивале приняли участие более 30 тысяч человек, половина из которых приехала из-за границы. Гости установили мировой рекорд на самый многонациональный хоровод дружбы, в котором прошли представители 73 национальностей из 150 стран мира.
https://ria.ru/20240306/putin-1931587721.html
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общество, россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
"Мне тоже надо". Путин пошутил про свою прическу

Президент Путин пошутил, что хотел бы сделать прическу с дредами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин фотографируется с иностранным студентом из Нигерии в рамках ВФМ на федеральной территории "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с иностранным студентом из Нигерии в рамках ВФМ на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин фотографируется с иностранным студентом из Нигерии в рамках ВФМ на федеральной территории "Сириус"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи пошутил, что хотел бы прическу с дредами, как у одного из гостей мероприятия, фрагмент опубликован на канале "Россия 1".
«
"Мне тоже надо такую прическу сделать", — сказал президент на церемонии фотографирования.
Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу Путина. Организатором стала Росмолодежь.
РИА Новости выступило генеральным информационным партнером мероприятия.
По информации Ruptly, в фестивале приняли участие более 30 тысяч человек, половина из которых приехала из-за границы. Гости установили мировой рекорд на самый многонациональный хоровод дружбы, в котором прошли представители 73 национальностей из 150 стран мира.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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