"Мне тоже надо". Путин пошутил про свою прическу
Президент Путин пошутил, что хотел бы сделать прическу с дредами
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин фотографируется с иностранным студентом из Нигерии в рамках ВФМ на федеральной территории "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с иностранным студентом из Нигерии в рамках ВФМ на федеральной территории "Сириус"
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи пошутил, что хотел бы прическу с дредами, как у одного из гостей мероприятия, фрагмент опубликован на канале "Россия 1".
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"Мне тоже надо такую прическу сделать", — сказал президент на церемонии фотографирования.
Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу Путина. Организатором стала Росмолодежь.
РИА Новости выступило генеральным информационным партнером мероприятия.
По информации Ruptly, в фестивале приняли участие более 30 тысяч человек, половина из которых приехала из-за границы. Гости установили мировой рекорд на самый многонациональный хоровод дружбы, в котором прошли представители 73 национальностей из 150 стран мира.