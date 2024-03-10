https://ria.ru/20240310/putin-1932126675.html
В Кремле рассказали о работе службы безопасности президента
В Кремле рассказали о работе службы безопасности президента - РИА Новости, 10.03.2024
В Кремле рассказали о работе службы безопасности президента
Служба безопасности президента РФ Владимира Путина делает все необходимое для обеспечения безопасности главы государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T11:42
2024-03-10T11:42
2024-03-10T15:55
россия
ставропольский край
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Служба безопасности президента РФ Владимира Путина делает все необходимое для обеспечения безопасности главы государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее Путин на встрече с работниками агрохолдинга в Ставропольском крае, которая проходила в столовой предприятия, попробовал выращенные там помидоры. Перед президентом также поставили борщ, мясо с гречкой, салат и напиток. "Служба безопасности работает и делает то, что должно, для обеспечения безопасности главы государства", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не опасно ли это было для президента, видео его ответа опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
https://ria.ru/20240309/golosovanie-1931974302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ставропольский край, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, общество
Россия, Ставропольский край, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Общество
В Кремле рассказали о работе службы безопасности президента
Песков: служба безопасности делает все необходимое для защиты президента