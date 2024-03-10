https://ria.ru/20240310/putin-1932126675.html

В Кремле рассказали о работе службы безопасности президента

В Кремле рассказали о работе службы безопасности президента - РИА Новости, 10.03.2024

В Кремле рассказали о работе службы безопасности президента

Служба безопасности президента РФ Владимира Путина делает все необходимое для обеспечения безопасности главы государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T11:42

2024-03-10T11:42

2024-03-10T15:55

россия

ставропольский край

владимир путин

дмитрий песков

павел зарубин

общество

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Служба безопасности президента РФ Владимира Путина делает все необходимое для обеспечения безопасности главы государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее Путин на встрече с работниками агрохолдинга в Ставропольском крае, которая проходила в столовой предприятия, попробовал выращенные там помидоры. Перед президентом также поставили борщ, мясо с гречкой, салат и напиток. "Служба безопасности работает и делает то, что должно, для обеспечения безопасности главы государства", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не опасно ли это было для президента, видео его ответа опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

https://ria.ru/20240309/golosovanie-1931974302.html

россия

ставропольский край

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Варвара Скокшина

россия, ставропольский край, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, общество