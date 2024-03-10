https://ria.ru/20240310/punkty-1932139970.html
ВС России уничтожили в ДНР два пункта управления ВСУ
ВС России уничтожили в ДНР два пункта управления ВСУ - РИА Новости, 10.03.2024
ВС России уничтожили в ДНР два пункта управления ВСУ
Российские военные за сутки уничтожили в ДНР пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T13:51
2024-03-10T13:51
2024-03-10T13:51
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили в ДНР пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами 71-й егерской бригады украинских вооруженных сил, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Уничтожены: пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Желанное Донецкой Народной Республики, два склада топлива, два склада боеприпасов, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника противника в 136 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили в ДНР два пункта управления ВСУ
Минобороны: Российские военные уничтожили в ДНР два пункта управления ВСУ