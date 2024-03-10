https://ria.ru/20240310/printery-1932190570.html
В зоне СВО используют 3D-принтеры для печати деталей к дронам и боеприпасам
В зоне СВО используют 3D-принтеры для печати деталей к дронам и боеприпасам - РИА Новости, 10.03.2024
В зоне СВО используют 3D-принтеры для печати деталей к дронам и боеприпасам
Военнослужащие группировки войск "Центр" активно используют в мастерской по ремонту дронов 3D-принтеры для печати запчастей и комплектующих для квадрокоптеров,... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T21:06
2024-03-10T21:06
2024-03-10T21:06
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1bab54e837aec5d82977aa4ee99407a6.jpg
ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" активно используют в мастерской по ремонту дронов 3D-принтеры для печати запчастей и комплектующих для квадрокоптеров, а также для боеприпасов, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Кент". Боец показал помещение, отведенное под "ферму" из 3D-принтеров, на которых круглосуточно печатаются запчасти для дронов, устройства для сброса боеприпасов с квадрокоптера, составляющие части боеприпасов. "Здесь у нас помещение для 3D-печати, печатаем подвесы, сбросники, хвосты, у кого какие потребности. То есть кому что нужно, то и печатаем. В основном, это сбросы (устройство для сброса боеприпасов с квадрокоптера - ред.)", - рассказал "Кент".
https://ria.ru/20240310/otpravka-1932189357.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_de3eff1fd5e033948e86f03fc24d5949.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии
В зоне СВО используют 3D-принтеры для печати деталей к дронам и боеприпасам
Бойцы СВО используют 3D-принтеры для печати деталей к дронам и боеприпасам