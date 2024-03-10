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В зоне СВО используют 3D-принтеры для печати деталей к дронам и боеприпасам

В зоне СВО используют 3D-принтеры для печати деталей к дронам и боеприпасам - РИА Новости, 10.03.2024

В зоне СВО используют 3D-принтеры для печати деталей к дронам и боеприпасам

Военнослужащие группировки войск "Центр" активно используют в мастерской по ремонту дронов 3D-принтеры для печати запчастей и комплектующих для квадрокоптеров,... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T21:06

2024-03-10T21:06

2024-03-10T21:06

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" активно используют в мастерской по ремонту дронов 3D-принтеры для печати запчастей и комплектующих для квадрокоптеров, а также для боеприпасов, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Кент". Боец показал помещение, отведенное под "ферму" из 3D-принтеров, на которых круглосуточно печатаются запчасти для дронов, устройства для сброса боеприпасов с квадрокоптера, составляющие части боеприпасов. "Здесь у нас помещение для 3D-печати, печатаем подвесы, сбросники, хвосты, у кого какие потребности. То есть кому что нужно, то и печатаем. В основном, это сбросы (устройство для сброса боеприпасов с квадрокоптера - ред.)", - рассказал "Кент".

https://ria.ru/20240310/otpravka-1932189357.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии