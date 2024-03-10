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В зоне СВО используют 3D-принтеры для печати деталей к дронам и боеприпасам - РИА Новости, 10.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:06 10.03.2024
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В зоне СВО используют 3D-принтеры для печати деталей к дронам и боеприпасам
В зоне СВО используют 3D-принтеры для печати деталей к дронам и боеприпасам - РИА Новости, 10.03.2024
В зоне СВО используют 3D-принтеры для печати деталей к дронам и боеприпасам
Военнослужащие группировки войск "Центр" активно используют в мастерской по ремонту дронов 3D-принтеры для печати запчастей и комплектующих для квадрокоптеров,... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T21:06
2024-03-10T21:06
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
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ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" активно используют в мастерской по ремонту дронов 3D-принтеры для печати запчастей и комплектующих для квадрокоптеров, а также для боеприпасов, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Кент". Боец показал помещение, отведенное под "ферму" из 3D-принтеров, на которых круглосуточно печатаются запчасти для дронов, устройства для сброса боеприпасов с квадрокоптера, составляющие части боеприпасов. "Здесь у нас помещение для 3D-печати, печатаем подвесы, сбросники, хвосты, у кого какие потребности. То есть кому что нужно, то и печатаем. В основном, это сбросы (устройство для сброса боеприпасов с квадрокоптера - ред.)", - рассказал "Кент".
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в мире, технологии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии
В зоне СВО используют 3D-принтеры для печати деталей к дронам и боеприпасам

Бойцы СВО используют 3D-принтеры для печати деталей к дронам и боеприпасам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации
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ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" активно используют в мастерской по ремонту дронов 3D-принтеры для печати запчастей и комплектующих для квадрокоптеров, а также для боеприпасов, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Кент".
Боец показал помещение, отведенное под "ферму" из 3D-принтеров, на которых круглосуточно печатаются запчасти для дронов, устройства для сброса боеприпасов с квадрокоптера, составляющие части боеприпасов.
«
"Здесь у нас помещение для 3D-печати, печатаем подвесы, сбросники, хвосты, у кого какие потребности. То есть кому что нужно, то и печатаем. В основном, это сбросы (устройство для сброса боеприпасов с квадрокоптера - ред.)", - рассказал "Кент".
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