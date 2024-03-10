https://ria.ru/20240310/prikhozhanin-1932201649.html

В Молдавии прихожанин убил настоятеля монастыря и совершил самоубийство

В Молдавии прихожанин убил настоятеля монастыря и совершил самоубийство - РИА Новости, 10.03.2024

В Молдавии прихожанин убил настоятеля монастыря и совершил самоубийство

Покушение было совершено на настоятеля православного монастыря "Покров Богородицы" в Сорокском районе Молдавии, монах скончался от множественных ножевых ран в... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T23:27

2024-03-10T23:27

2024-03-10T23:27

молдавия

в мире

происшествия

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КИШИНЕВ, 10 мар - РИА Новости. Покушение было совершено на настоятеля православного монастыря "Покров Богородицы" в Сорокском районе Молдавии, монах скончался от множественных ножевых ран в больнице, сообщили в воскресенье журналистам в местном инспекторате полиции. "Инцидент произошел в воскресенье утром, архимандрита Иеронима нашли лежавшим в луже крови на территории монастыря "Покров Богородицы" в Косэуцах Сорокского района. Нападение совершил местный житель, он нанес своей жертве несколько ударов ножом в спину и шею. Архимандрита в тяжелом состоянии доставили в районную больницу, где он скончался. Нападавший свел счеты с жизнью в лесу, его тело обнаружили с помощью дронов. Ведется следствие", - сказала журналистам официальный представитель инспектората полиции Сорокского района Светлана Талпэ. По версии полиции, нападавшему было 26 лет, он страдал шизофренией. Молодой человек был прихожанином церкви при монастыре.

https://ria.ru/20240222/kuzminov-1928918643.html

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молдавия, в мире, происшествия