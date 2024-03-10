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Мать артистки Большого московского цирка назвала причину ее смерти - РИА Новости, 10.03.2024
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20:49 10.03.2024
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Мать артистки Большого московского цирка назвала причину ее смерти
Мать артистки Большого московского цирка назвала причину ее смерти - РИА Новости, 10.03.2024
Мать артистки Большого московского цирка назвала причину ее смерти
Мать 22-летней артистки Большого московского Цирка Влады Морозовой заявила, что ее дочь погибла из-за излишнего трудоголизма, пишет газета "Аргументы и факты". РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T20:49
2024-03-10T20:49
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МОСКВА, 10 мар —РИА Новости. Мать 22-летней артистки Большого московского Цирка Влады Морозовой заявила, что ее дочь погибла из-за излишнего трудоголизма, пишет газета "Аргументы и факты"."С трех лет занималась спортом, у нее никогда не было проблем со здоровьем. Да, у нее были кубики на животе, она была худенькая. &lt;…&gt; В Сети пишут, что якобы у нее была очень сильная анорексия, что она ела таблетки пачками. Я читаю то, что пишут в интернете, и боюсь теперь телефон в руки взять, не могу больше на это смотреть. Она не была такой", — рассказала женщина.По словам матери, девушка питалась нормально, и причиной ее смерти была не диета, а то, что она слишком интенсивно работала и отдавала много сил различным проектам.Ранее гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный сообщил о смерти 22-летней артистки цирка Влады Морозовой. Он уточнил, что перед трагедией она потеряла сознание за кулисами.
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общество, эдгард запашный, москва
Общество, Эдгард Запашный, Москва
Мать артистки Большого московского цирка назвала причину ее смерти

Мать артистки московского цирка назвала причиной ее смерти переутомление

© Фото : Гия Эрадзе/TelegramВлада Морозова
Влада Морозова - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© Фото : Гия Эрадзе/Telegram
Влада Морозова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар —РИА Новости. Мать 22-летней артистки Большого московского Цирка Влады Морозовой заявила, что ее дочь погибла из-за излишнего трудоголизма, пишет газета "Аргументы и факты".
«
"С трех лет занималась спортом, у нее никогда не было проблем со здоровьем. Да, у нее были кубики на животе, она была худенькая. <…> В Сети пишут, что якобы у нее была очень сильная анорексия, что она ела таблетки пачками. Я читаю то, что пишут в интернете, и боюсь теперь телефон в руки взять, не могу больше на это смотреть. Она не была такой", — рассказала женщина.
По словам матери, девушка питалась нормально, и причиной ее смерти была не диета, а то, что она слишком интенсивно работала и отдавала много сил различным проектам.
Ранее гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный сообщил о смерти 22-летней артистки цирка Влады Морозовой. Он уточнил, что перед трагедией она потеряла сознание за кулисами.
 
ОбществоЭдгард ЗапашныйМосква
 
 
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