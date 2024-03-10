https://ria.ru/20240310/prichina-1932189092.html

Мать артистки Большого московского цирка назвала причину ее смерти

Мать артистки Большого московского цирка назвала причину ее смерти - РИА Новости, 10.03.2024

Мать артистки Большого московского цирка назвала причину ее смерти

Мать 22-летней артистки Большого московского Цирка Влады Морозовой заявила, что ее дочь погибла из-за излишнего трудоголизма, пишет газета "Аргументы и факты". РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T20:49

2024-03-10T20:49

2024-03-10T20:49

общество

эдгард запашный

москва

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МОСКВА, 10 мар —РИА Новости. Мать 22-летней артистки Большого московского Цирка Влады Морозовой заявила, что ее дочь погибла из-за излишнего трудоголизма, пишет газета "Аргументы и факты"."С трех лет занималась спортом, у нее никогда не было проблем со здоровьем. Да, у нее были кубики на животе, она была худенькая. <…> В Сети пишут, что якобы у нее была очень сильная анорексия, что она ела таблетки пачками. Я читаю то, что пишут в интернете, и боюсь теперь телефон в руки взять, не могу больше на это смотреть. Она не была такой", — рассказала женщина.По словам матери, девушка питалась нормально, и причиной ее смерти была не диета, а то, что она слишком интенсивно работала и отдавала много сил различным проектам.Ранее гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный сообщил о смерти 22-летней артистки цирка Влады Морозовой. Он уточнил, что перед трагедией она потеряла сознание за кулисами.

москва

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2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, эдгард запашный, москва