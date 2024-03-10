На выставке "Россия" прошла премьера фильма о событиях в Донбассе

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Премьера фильма о событиях в Донбассе "Позывной "Пассажир" состоялась в рамках международной выставки-форума "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В кинопрокат кинолента выходит 14 марта. В основе сюжета роман Александра Проханова "Убийство городов". Режиссером выступил Илья Казанков. "Фильм о любви и о трансформации человека. У нас кино про молодого писателя, которого волнуют деньги и красивая жизнь. Но попадая на территорию Донбасса, он пересматривает свою жизнь и понимает, что не в деньгах счастье", - рассказал журналистам продюсер киноленты Максим Королев. Он уточнил, что данный фильм является историческим, он рассказывает о событиях 2015 года. "Цель фильма - объяснить зрителю, почему нужно было начинать специальную военную операцию и почему она началась", - добавил Королев. На премьере создатели фильма сообщили, что часть собранных средств от проката будет направлена на нужды российских бойцов. По словам продюсера, премьера национальная, так как в зале присутствовали представители всех 89 регионов России."Пока мы смотрим фильм, пока мы переживаем, аплодируем, улыбаемся, там, на Донбассе, сражаются, штурмуют, умирают, проклинают, молятся, обожают, ненавидят. Этот фильм, оставаясь произведением искусства, является оружием. Мы создавали, замышляли его как оружие, как фильм - поле боя. Мы надеемся, что этот фильм поможет нам победить", - сказал в ходе премьеры Александр Проханов.По мнению исполнителя главной роли Антона Шагина, для победы обязательно нужен надежный тыл. Бойцы должны знать, за кого они бьются на фронте, отметил он."Фильм "Позывной "Пассажир" посвящается первым ополченцам и нашим героям", - заключил актер.
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Премьера фильма о событиях в Донбассе "Позывной "Пассажир" состоялась в рамках международной выставки-форума "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В кинопрокат кинолента выходит 14 марта. В основе сюжета роман Александра Проханова "Убийство городов". Режиссером выступил Илья Казанков.
В лучших традициях нашего кино. Новый фильм о Донбассе "Позывной Пассажир"
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"Фильм о любви и о трансформации человека. У нас кино про молодого писателя, которого волнуют деньги и красивая жизнь. Но попадая на территорию Донбасса, он пересматривает свою жизнь и понимает, что не в деньгах счастье", - рассказал журналистам продюсер киноленты Максим Королев.
Он уточнил, что данный фильм является историческим, он рассказывает о событиях 2015 года.
"Цель фильма - объяснить зрителю, почему нужно было начинать специальную военную операцию и почему она началась", - добавил Королев.
На премьере создатели фильма сообщили, что часть собранных средств от проката будет направлена на нужды российских бойцов.
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По словам продюсера, премьера национальная, так как в зале присутствовали представители всех 89 регионов России.
"Пока мы смотрим фильм, пока мы переживаем, аплодируем, улыбаемся, там, на Донбассе, сражаются, штурмуют, умирают, проклинают, молятся, обожают, ненавидят. Этот фильм, оставаясь произведением искусства, является оружием. Мы создавали, замышляли его как оружие, как фильм - поле боя. Мы надеемся, что этот фильм поможет нам победить", - сказал в ходе премьеры Александр Проханов.
По мнению исполнителя главной роли Антона Шагина, для победы обязательно нужен надежный тыл. Бойцы должны знать, за кого они бьются на фронте, отметил он.
"Фильм "Позывной "Пассажир" посвящается первым ополченцам и нашим героям", - заключил актер.
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