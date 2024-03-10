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Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали - РИА Новости, 10.03.2024
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали
Пожар в ангаре в Ленобласти локализован на площади, составлявшей одну тысячу квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T17:44
2024-03-10T17:44
2024-03-10T17:49
происшествия
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пожар в ангаре в Ленобласти локализован на площади, составлявшей одну тысячу квадратных метров, сообщает МЧС России.Ранее ведомство сообщало о пожаре на Волхонском шоссе в Ленинградской области."В Ленинградской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240310/khleb-1932120272.html
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали
Пожар в Ленинградской области локализовали на площади в тысячу квадратов