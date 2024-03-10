https://ria.ru/20240310/pozhar-1932168267.html

Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали

Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали - РИА Новости, 10.03.2024

Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали

Пожар в ангаре в Ленобласти локализован на площади, составлявшей одну тысячу квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T17:44

2024-03-10T17:44

2024-03-10T17:49

происшествия

ленинградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пожар в ангаре в Ленобласти локализован на площади, составлявшей одну тысячу квадратных метров, сообщает МЧС России.Ранее ведомство сообщало о пожаре на Волхонском шоссе в Ленинградской области."В Ленинградской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240310/khleb-1932120272.html

ленинградская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)