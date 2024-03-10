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При пожаре в Ленинградской области пострадали два человека - РИА Новости, 10.03.2024
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16:38 10.03.2024 (обновлено: 17:49 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/pozhar-1932159665.html
При пожаре в Ленинградской области пострадали два человека
При пожаре в Ленинградской области пострадали два человека - РИА Новости, 10.03.2024
При пожаре в Ленинградской области пострадали два человека
Два человека пострадали при пожаре в ангаре на Волхонском шоссе в Ленинградской области, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T16:38
2024-03-10T17:49
происшествия
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в ангаре на Волхонском шоссе в Ленинградской области, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.Как сообщали РИА Новости в областном комитете правопорядка и безопасности, ангар загорелся в воскресенье днем на Волхонском шоссе в Ленинградской области на площади, предварительно, 1 тысяча квадратных метров."В ликвидации задействованы 75 специалистов и 21 единица техники. На месте пожара пострадали 2 человека, они госпитализированы", – информирует МЧС РФ.
https://ria.ru/20240309/pozhar-1932027011.html
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происшествия, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в Ленинградской области пострадали два человека

МЧС: при пожаре в ангаре в Ленинградской области пострадали два человека

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в ангаре на Волхонском шоссе в Ленинградской области. 10 марта 2024
Ликвидация пожара в ангаре на Волхонском шоссе в Ленинградской области. 10 марта 2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в ангаре на Волхонском шоссе в Ленинградской области. 10 марта 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в ангаре на Волхонском шоссе в Ленинградской области, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Как сообщали РИА Новости в областном комитете правопорядка и безопасности, ангар загорелся в воскресенье днем на Волхонском шоссе в Ленинградской области на площади, предварительно, 1 тысяча квадратных метров.
"В ликвидации задействованы 75 специалистов и 21 единица техники. На месте пожара пострадали 2 человека, они госпитализированы", – информирует МЧС РФ.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
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ПроисшествияЛенинградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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