https://ria.ru/20240310/pozhar-1932159665.html

При пожаре в Ленинградской области пострадали два человека

При пожаре в Ленинградской области пострадали два человека - РИА Новости, 10.03.2024

При пожаре в Ленинградской области пострадали два человека

Два человека пострадали при пожаре в ангаре на Волхонском шоссе в Ленинградской области, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T16:38

2024-03-10T16:38

2024-03-10T17:49

происшествия

ленинградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932168529_0:718:1292:1445_1920x0_80_0_0_9f8aa25ac6978642fefbc5076dc74267.png

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в ангаре на Волхонском шоссе в Ленинградской области, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.Как сообщали РИА Новости в областном комитете правопорядка и безопасности, ангар загорелся в воскресенье днем на Волхонском шоссе в Ленинградской области на площади, предварительно, 1 тысяча квадратных метров."В ликвидации задействованы 75 специалистов и 21 единица техники. На месте пожара пострадали 2 человека, они госпитализированы", – информирует МЧС РФ.

https://ria.ru/20240309/pozhar-1932027011.html

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)