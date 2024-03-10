https://ria.ru/20240310/pozhar-1932159383.html
В Ленинградской области загорелся ангар
В Ленинградской области загорелся ангар - РИА Новости, 10.03.2024
В Ленинградской области загорелся ангар
Ангар горит в Ленинградской области, предварительно, на площади одной тысячи квадратных метров, тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада, сообщает... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T16:36
2024-03-10T16:36
2024-03-10T16:50
ленинградская область
происшествия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ангар горит в Ленинградской области, предварительно, на площади одной тысячи квадратных метров, тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада, сообщает пресс-служба МЧС России."Крупный пожар ликвидируют в Ленинградской области. Возгорание произошло в ангаре по адресу Ломоносовский район, Волхонское шоссе, 4. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада. Площадь пожара одна тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что к ликвидации пожара привлечено 75 человек и 21 единица техники.Как сообщили РИА Новости в региональном комитете правопорядка и безопасности, на месте происшествия работают подразделения службы "Леноблпожспас", входящей в единый пожарно-спасательный гарнизон Ленобласти. Также в помощь выехала дежурная смена пожарно-спасательного отряда из Тосно аварийно-спасательной службы региона.
https://ria.ru/20240310/khleb-1932120272.html
https://ria.ru/20240310/pozhar-1932118019.html
ленинградская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, происшествия
Ленинградская область, Происшествия
В Ленинградской области загорелся ангар
В Ленинградской области загорелся ангар на площади в тысячу квадратов