https://ria.ru/20240310/pozhar-1932159383.html

В Ленинградской области загорелся ангар

В Ленинградской области загорелся ангар - РИА Новости, 10.03.2024

В Ленинградской области загорелся ангар

Ангар горит в Ленинградской области, предварительно, на площади одной тысячи квадратных метров, тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада, сообщает... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T16:36

2024-03-10T16:36

2024-03-10T16:50

ленинградская область

происшествия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ангар горит в Ленинградской области, предварительно, на площади одной тысячи квадратных метров, тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада, сообщает пресс-служба МЧС России."Крупный пожар ликвидируют в Ленинградской области. Возгорание произошло в ангаре по адресу Ломоносовский район, Волхонское шоссе, 4. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада. Площадь пожара одна тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что к ликвидации пожара привлечено 75 человек и 21 единица техники.Как сообщили РИА Новости в региональном комитете правопорядка и безопасности, на месте происшествия работают подразделения службы "Леноблпожспас", входящей в единый пожарно-спасательный гарнизон Ленобласти. Также в помощь выехала дежурная смена пожарно-спасательного отряда из Тосно аварийно-спасательной службы региона.

https://ria.ru/20240310/khleb-1932120272.html

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ленинградская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ленинградская область, происшествия