https://ria.ru/20240310/povrezhdenie-1932189234.html
В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект
В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект - РИА Новости, 10.03.2024
В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект
Инфраструктурный объект и энергетическое оборудование повреждены в Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщил в воскресенье глава областной... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T20:53
2024-03-10T20:53
2024-03-10T20:53
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Инфраструктурный объект и энергетическое оборудование повреждены в Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщил в воскресенье глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. "Взрывы раздавались в Никополе и Мировской общине. Повреждены… инфраструктурный объект и энергетическое оборудование", - написал Лысак, не уточнив, о каком объекте идет речь. Кроме того, по его словам, порядка двух тысяч абонентов региона остались без водоснабжения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект
В Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры и энергооборудование