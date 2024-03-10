Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:53 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/povrezhdenie-1932189234.html
В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект
В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект - РИА Новости, 10.03.2024
В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект
Инфраструктурный объект и энергетическое оборудование повреждены в Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщил в воскресенье глава областной... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T20:53
2024-03-10T20:53
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Инфраструктурный объект и энергетическое оборудование повреждены в Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщил в воскресенье глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. "Взрывы раздавались в Никополе и Мировской общине. Повреждены… инфраструктурный объект и энергетическое оборудование", - написал Лысак, не уточнив, о каком объекте идет речь. Кроме того, по его словам, порядка двух тысяч абонентов региона остались без водоснабжения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект

В Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры и энергооборудование

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Инфраструктурный объект и энергетическое оборудование повреждены в Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщил в воскресенье глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.
«
"Взрывы раздавались в Никополе и Мировской общине. Повреждены… инфраструктурный объект и энергетическое оборудование", - написал Лысак, не уточнив, о каком объекте идет речь.
Кроме того, по его словам, порядка двух тысяч абонентов региона остались без водоснабжения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала