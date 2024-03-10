https://ria.ru/20240310/povrezhdenie-1932189234.html

В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект

В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект - РИА Новости, 10.03.2024

В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект

Инфраструктурный объект и энергетическое оборудование повреждены в Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщил в воскресенье глава областной... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T20:53

2024-03-10T20:53

2024-03-10T20:53

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Инфраструктурный объект и энергетическое оборудование повреждены в Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщил в воскресенье глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. "Взрывы раздавались в Никополе и Мировской общине. Повреждены… инфраструктурный объект и энергетическое оборудование", - написал Лысак, не уточнив, о каком объекте идет речь. Кроме того, по его словам, порядка двух тысяч абонентов региона остались без водоснабжения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины