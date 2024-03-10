https://ria.ru/20240310/polsha-1932111452.html

"Это бред": в Польше пришли в ярость из-за плана властей против России

"Это бред": в Польше пришли в ярость из-за плана властей против России - РИА Новости, 10.03.2024

"Это бред": в Польше пришли в ярость из-за плана властей против России

Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о возможной отправке западных военных на Украину абсолютно неприемлемо, написал польский... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T09:07

2024-03-10T09:07

2024-03-10T13:39

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дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о возможной отправке западных военных на Украину абсолютно неприемлемо, написал польский публицист и обозреватель Лукаш Важеха в соцсети Х."На конференции также прозвучали крайне безответственные слова о реализации "творчески продуманной и асимметричной эскалации". Под этим бредом скрывается просто провокационное поведение, которое не в интересах Польши", — возмутился он.Важеха подчеркнул, что глава польского МИД зря согласился с президентом Франции Эммануэлем Макроном о вводе иностранного контингента на Украину, поскольку в случае военного столкновения полякам придется одним оборонять свою страну."Удивительно, что польские политики не видят разницы в географическом положении Франции и Польши. Макрон не будет защищать наши границы в случае чего, это будем делать мы. Опомнитесь", — заключил журналист.Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отправку военных из западных стран на территорию Украины нельзя считать немыслимой.В конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Лидеры всех французских партий также отказались поддержать позицию президента по этому вопросу. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.

https://ria.ru/20240309/aviabomby-1932003431.html

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в мире, польша, украина, франция, эммануэль макрон, радослав сикорский, дмитрий песков, нато