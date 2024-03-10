https://ria.ru/20240310/pogoda-1932178574.html

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 10.03.2024

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Без существенных осадков и до плюс 7 градусов ожидается в Москве на следующей неделе, сообщается на портале Метеовести. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T19:17

2024-03-10T19:17

2024-03-10T19:17

общество

москва

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Без существенных осадков и до плюс 7 градусов ожидается в Москве на следующей неделе, сообщается на портале Метеовести. "В Москве рабочая неделя пройдет без существенных осадков. В первые дни после ночных морозов воздух будет прогреваться до плюс 1-4 градусов", - говорится в сообщении. Там отмечается, что во второй половине периода ожидается потепление до плюс 4-7 градусов.

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общество, москва, международный женский день, россия