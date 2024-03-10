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Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 10.03.2024
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19:17 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/pogoda-1932178574.html
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 10.03.2024
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Без существенных осадков и до плюс 7 градусов ожидается в Москве на следующей неделе, сообщается на портале Метеовести. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T19:17
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общество
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международный женский день
россия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Без существенных осадков и до плюс 7 градусов ожидается в Москве на следующей неделе, сообщается на портале Метеовести. "В Москве рабочая неделя пройдет без существенных осадков. В первые дни после ночных морозов воздух будет прогреваться до плюс 1-4 градусов", - говорится в сообщении. Там отмечается, что во второй половине периода ожидается потепление до плюс 4-7 градусов.
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общество, москва, международный женский день, россия
Общество, Москва, Международный женский день, Россия
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

В Москве на следующей неделе ожидается до плюс 7 градусов, без сильных осадков

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрохожие на улице Арбат в Москве
Прохожие на улице Арбат в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Без существенных осадков и до плюс 7 градусов ожидается в Москве на следующей неделе, сообщается на портале Метеовести.
«
"В Москве рабочая неделя пройдет без существенных осадков. В первые дни после ночных морозов воздух будет прогреваться до плюс 1-4 градусов", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что во второй половине периода ожидается потепление до плюс 4-7 градусов.
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