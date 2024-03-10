https://ria.ru/20240310/podvig-1932050580.html

Подвиг журналиста: в США либерал под прикрытием прикинулся республиканцем

Подвиг журналиста: в США либерал под прикрытием прикинулся республиканцем - РИА Новости, 10.03.2024

Подвиг журналиста: в США либерал под прикрытием прикинулся республиканцем

Американский журналист совершил подвиг — ну примерно как Штирлиц. Речь о человеке по имени Дана Милбэнк, это не просто демократ и либерал, а один из ключевых... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T08:00

2024-03-10T08:00

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Американский журналист совершил подвиг — ну примерно как Штирлиц. Речь о человеке по имени Дана Милбэнк, это не просто демократ и либерал, а один из ключевых идеологов Демпартии, давний политобозреватель The Washington Post. Он решил целый месяц побыть республиканцем — как бы его ни крутило и ни штырило от такого преображения.Но Милбэнк не знал, что это будет настолько невыносимо. Начиналось все просто: он должен был получить регистрацию (то есть записаться республиканцем) за три недели до внутрипартийных выборов (праймериз) в столичном округе Колумбия, где он живет. Записаться и проголосовать на праймериз за республиканского оппонента Дональда Трампа — за Никки Хейли, то есть напакостить Трампу, чем мог. И исполнить этим свой гражданский долг демократа.А вот после регистрации Милбэнку пришлось, его словами, целый месяц есть как республиканец, спать как таковой, покупать то, что "эти люди" покупают, смотреть телевизор "как они". И учитывать, что вокруг него будут настоящие избиратели этой партии, так что надо было не спалиться. Дальше идут пространно описанные им подробности этого ужасного опыта.Здесь есть масса вещей, понятных только обитателям США, но много и общечеловеческого. Вот, например. Дана изображал настоящего "презренного" (словами Хиллари Клинтон), поэтому надел джинсы и майку, а позже и вообще камуфляж, но не учел, что тут округ Колумбия и на собрание придут республиканцы из бизнеса, в костюмах. Далее, пришлось есть республиканскую еду (типа гамбургера). И покупать политические сувениры, вместе с которыми доставка принесла — о ужас! — листовки с текстами из Библии.Далее, он сел в машину, которая ездит на бензине (настоящий демократ должен содрогнуться), и поехал на оружейный фестиваль — тоже ужас. Там пришлось купить магнит для холодильника, где была надпись: "Я поддерживаю Дональда Трампа. Я люблю свободу. Я пью пиво. Я ем мясо. Я владею оружием. Я защищаю свою семью. Не нравится — съезжай отсюда".Если вы еще не поняли, все это юмор. Такой, когда человек изо всех сил старается не ржать в голос, а со строгим лицом описывает, как он… ну, допустим, оказался в одной клетке с гориллами и на какие жертвы пришлось идти, чтобы там выжить. И вот он, то есть Дана Милбэнк, все это в подробностях излагает, излагает… И всем положено смеяться.А ведь не смешно. Ребята, это же ваша страна. Конечно, как и в любой стране, в любом человеческом обществе там всегда будут жить бок о бок люди с самыми разными взглядами. А также с самым разным стилем жизни, который вроде бы и к политике отношения не имеет. Политика — это, собственно, умение каждый день достигать компромиссов между всеми этими, такими разными, соотечественниками. Но не так, чтобы отпускать шуточки насчет того, что эти республиканцы едят (мясо), как ездят (на бензиновых авто), спят, одеваются и смотрят телевизор не как люди. Может, у них и ДНК уже мутировала безвозвратно?И для Даны Милбэнка, конечно, свобода слова должна быть. Но как ею следует пользоваться? Вот представить себе, что уважаемый российский обозреватель из Москвы описывает, сдерживая хихиканье, свою героическую вылазку за пределы МКАД, под прикрытием. Может, лучше было бы или не ездить, или не писать?Возвращаясь к американским делам, не забудем, что те самые "презренные", под кого косил Дана, тоже видят своих соотечественников как нечто полностью неприемлемое. Но спроси их, кто такое сделал с вашей страной, некоторые ответят: китайцы и русские. Без шуток — вот очередная и не сильно оригинальная публикация на эту тему. Итак, это был заговор, план, рассчитанный на несколько десятилетий. И план работает. Это сделали китайцы — потому что они так экспортировали свою "культурную революцию", то есть уничтожение до нуля прежней цивилизации и создание новой (у себя дома не получилось, зато в США — да). Русские — потому что… да неважно почему. Потому что могли.Вот только есть две проблемы. Первая: в США насильственная "культурная революция" не победила, она — что гораздо хуже — остановилась на полпути, разделив нацию на две полностью не воспринимающие друг друга равные части. И вторая проблема: все-таки это не мы с китайцами им такое устроили, это сами американцы вовремя не сумели сказать друг другу — да, мы тут разные и разными будем всегда, но жизнь в обществе предполагает умение уважать эту разницу и всегда из нее исходить в своем поведении.

https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html

https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html

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сша, колумбия, москва, хиллари клинтон, никки хэйли, дональд трамп, аналитика