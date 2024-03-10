https://ria.ru/20240310/podozrevaemyy-1932153347.html
В Уссурийске задержали подозреваемого в угрозе участнику СВО
В Уссурийске задержали подозреваемого в угрозе участнику СВО - РИА Новости, 10.03.2024
В Уссурийске задержали подозреваемого в угрозе участнику СВО
Правоохранители задержали жителя Приморья, подозреваемого в угрозе участнику СВО в ходе конфликта на парковке в Уссурийске, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T15:44
2024-03-10T15:44
2024-03-10T15:44
происшествия
россия
уссурийск
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Приморья, подозреваемого в угрозе участнику СВО в ходе конфликта на парковке в Уссурийске, сообщает региональное СУСК РФ. В местных Telegram-каналах ранее распространилось видео, автор которого снял иномарку, припаркованную на месте для инвалидов. Он говорит, что сделал водителю замечание из-за неправильной парковки, после чего тот якобы пригрозил ему, ветерану СВО, "вторую ногу оторвать". Следователи возбудили уголовное дело по статьям "угроза причинения тяжкого вреда здоровью" и "хулиганство". Полиция оштрафовала водителя за нарушение правил парковки на 5 тысяч рублей. "Следователем следственных органов СУ СК РФ по Приморскому краю по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 119 УК РФ (угроза причинения тяжкого вреда здоровью) и статьей 213 УК РФ (хулиганство), задержан 30-летний местный житель", - говорится в сообщении. Следователи провели очную ставку между потерпевшим и подозреваемым, допрашиваются свидетели. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. По данным СУСК, подозреваемый не трудоустроен, более 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения в сфере привлечения к труду мигрантов, а также правил дорожного движения. В управлении добавили, что он регулярно не оплачивает штрафные санкции.
https://ria.ru/20240301/delo-1930413949.html
https://ria.ru/20240209/zadrezhanie-1926396002.html
россия
уссурийск
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_142a6d23b64f8f04ae927bce415d5a68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, уссурийск, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Уссурийск, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Уссурийске задержали подозреваемого в угрозе участнику СВО
В Уссурийске задержали подозреваемого в угрозе участнику СВО в ходе конфликта
ВЛАДИВОСТОК, 10 мар - РИА Новости.
Правоохранители задержали жителя Приморья, подозреваемого в угрозе участнику СВО в ходе конфликта на парковке в Уссурийске, сообщает
региональное СУСК РФ.
В местных Telegram-каналах ранее распространилось видео, автор которого снял иномарку, припаркованную на месте для инвалидов. Он говорит, что сделал водителю замечание из-за неправильной парковки, после чего тот якобы пригрозил ему, ветерану СВО, "вторую ногу оторвать". Следователи возбудили уголовное дело по статьям "угроза причинения тяжкого вреда здоровью" и "хулиганство". Полиция оштрафовала водителя за нарушение правил парковки на 5 тысяч рублей.
СК возбудит дело после того, как участника СВО сняли с авиарейса
«
"Следователем следственных органов СУ СК РФ по Приморскому краю по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 119 УК РФ (угроза причинения тяжкого вреда здоровью) и статьей 213 УК РФ (хулиганство), задержан 30-летний местный житель", - говорится в сообщении.
Следователи провели очную ставку между потерпевшим и подозреваемым, допрашиваются свидетели. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным СУСК, подозреваемый не трудоустроен, более 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения в сфере привлечения к труду мигрантов, а также правил дорожного движения. В управлении добавили, что он регулярно не оплачивает штрафные санкции.
Во Внуково задержали организатора поджога дома участника СВО