https://ria.ru/20240310/podozrevaemyy-1932153347.html

В Уссурийске задержали подозреваемого в угрозе участнику СВО

В Уссурийске задержали подозреваемого в угрозе участнику СВО - РИА Новости, 10.03.2024

В Уссурийске задержали подозреваемого в угрозе участнику СВО

Правоохранители задержали жителя Приморья, подозреваемого в угрозе участнику СВО в ходе конфликта на парковке в Уссурийске, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T15:44

2024-03-10T15:44

2024-03-10T15:44

происшествия

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уссурийск

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Приморья, подозреваемого в угрозе участнику СВО в ходе конфликта на парковке в Уссурийске, сообщает региональное СУСК РФ. В местных Telegram-каналах ранее распространилось видео, автор которого снял иномарку, припаркованную на месте для инвалидов. Он говорит, что сделал водителю замечание из-за неправильной парковки, после чего тот якобы пригрозил ему, ветерану СВО, "вторую ногу оторвать". Следователи возбудили уголовное дело по статьям "угроза причинения тяжкого вреда здоровью" и "хулиганство". Полиция оштрафовала водителя за нарушение правил парковки на 5 тысяч рублей. "Следователем следственных органов СУ СК РФ по Приморскому краю по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 119 УК РФ (угроза причинения тяжкого вреда здоровью) и статьей 213 УК РФ (хулиганство), задержан 30-летний местный житель", - говорится в сообщении. Следователи провели очную ставку между потерпевшим и подозреваемым, допрашиваются свидетели. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. По данным СУСК, подозреваемый не трудоустроен, более 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения в сфере привлечения к труду мигрантов, а также правил дорожного движения. В управлении добавили, что он регулярно не оплачивает штрафные санкции.

https://ria.ru/20240301/delo-1930413949.html

https://ria.ru/20240209/zadrezhanie-1926396002.html

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происшествия, россия, уссурийск, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)