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"Тщательно спланировали". В США раскрыли план удара по России - РИА Новости, 10.03.2024
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18:20 10.03.2024 (обновлено: 21:47 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/plan-1932172642.html
"Тщательно спланировали". В США раскрыли план удара по России
"Тщательно спланировали". В США раскрыли план удара по России - РИА Новости, 10.03.2024
"Тщательно спланировали". В США раскрыли план удара по России
США спланировали переворот в Киеве в 2014 году, чтобы затем спровоцировать войну с Россией и нанести урон ее потенциалу, заявил бывший разведчик ВС Соединенных... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T18:20
2024-03-10T21:47
в мире
россия
украина
сша
скотт риттер
виктория нуланд
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. США спланировали переворот в Киеве в 2014 году, чтобы затем спровоцировать войну с Россией и нанести урон ее потенциалу, заявил бывший разведчик ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Виктория Нуланд (американский политик. — Прим. ред.) с самого начала не хотела никакой дипломатии, она занималась на Украине тайными операциями, чтобы дестабилизировать Россию. &lt;…&gt; Теперь, когда мы говорим о том, как началась эта война, понимаем, что эта война началась, потому что Нуланд этого хотела. Война затевалась, чтобы ослабить Россию и создать условия для разрушения ее экономики", — заявил эксперт.Как напомнил Риттер, именно для этих целей и был организован государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем внедрены ячейки ЦРУ по всей Украине. Двенадцать баз разведывательного ведомства США должны были работать на дестабилизацию России, рассказал он.Ранее Путин неоднократно заявлял, что на Украине не произошло бы военных действий, если бы не случился государственный переворот. Как отметил глава государства, в течение многих лет НАТО расширяла инфраструктуру на территории соседней республики, превращая ее во враждебную Москве "анти-Россию".Чтобы предотвратить создание такого военного плацдарма, Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины, заявил он.
https://ria.ru/20240310/frantsiya-1932156172.html
https://ria.ru/20240309/vtorzhenie-1932032826.html
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в мире, россия, украина, сша, скотт риттер, виктория нуланд, центральное разведывательное управление (цру), нато
В мире, Россия, Украина, США, Скотт Риттер, Виктория Нуланд, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
"Тщательно спланировали". В США раскрыли план удара по России

Риттер: США планировали ударить по России после переворота 2014 года на Украине

© Фото : U.S. Army Reserve / Spc. Ubaldo LechugaВоеннослужащие США во время учений
Военнослужащие США во время учений - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© Фото : U.S. Army Reserve / Spc. Ubaldo Lechuga
Военнослужащие США во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. США спланировали переворот в Киеве в 2014 году, чтобы затем спровоцировать войну с Россией и нанести урон ее потенциалу, заявил бывший разведчик ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
"Виктория Нуланд (американский политик. — Прим. ред.) с самого начала не хотела никакой дипломатии, она занималась на Украине тайными операциями, чтобы дестабилизировать Россию. <…> Теперь, когда мы говорим о том, как началась эта война, понимаем, что эта война началась, потому что Нуланд этого хотела. Война затевалась, чтобы ослабить Россию и создать условия для разрушения ее экономики", — заявил эксперт.
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Как напомнил Риттер, именно для этих целей и был организован государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем внедрены ячейки ЦРУ по всей Украине. Двенадцать баз разведывательного ведомства США должны были работать на дестабилизацию России, рассказал он.
Ранее Путин неоднократно заявлял, что на Украине не произошло бы военных действий, если бы не случился государственный переворот. Как отметил глава государства, в течение многих лет НАТО расширяла инфраструктуру на территории соседней республики, превращая ее во враждебную Москве "анти-Россию".
Чтобы предотвратить создание такого военного плацдарма, Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины, заявил он.
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В миреРоссияУкраинаСШАСкотт РиттерВиктория НуландЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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