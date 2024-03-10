https://ria.ru/20240310/patriot-1932095529.html
"Нет слов": в Германии рассвирепели из-за уничтожения Patriot на Украине
"Нет слов": в Германии рассвирепели из-за уничтожения Patriot на Украине - РИА Новости, 10.03.2024
"Нет слов": в Германии рассвирепели из-за уничтожения Patriot на Украине
Украина разместила ЗРК Patriot слишком близко к фронту и дала время России для нанесения по ним удара, с такой критикой в адрес ВСУ выступил немецкий журналист... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T03:17
2024-03-10T03:17
2024-03-10T05:05
безопасность
россия
днр
германия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/03/1563360340_0:145:2772:1704_1920x0_80_0_0_388acf3f55ef17c09d1a8cf867a613d1.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украина разместила ЗРК Patriot слишком близко к фронту и дала время России для нанесения по ним удара, с такой критикой в адрес ВСУ выступил немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.Вчера Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты комплекса "Искандер-М" по украинской технике в районе Покровска в ДНР, по данным ведомства, при ударе уничтожили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Как позднее сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, среди систем ПВО, уничтоженных "Искандером", было два американских ЗРК Patriot."Украина разместила две пусковые установки Patriot менее чем в 40 километрах от линии фронта на расстоянии менее 10 метров друг от друга", — написал Репке.По словам журналиста, ЗРК находились там достаточно долго, чтобы позволить России навести и запустить по ним баллистическую ракету и уничтожить их."Нет слов", — заключил Репке.В прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.
https://ria.ru/20240310/patriot-1932094090.html
https://ria.ru/20240228/snaryady-1930000041.html
россия
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/03/1563360340_183:43:2589:1848_1920x0_80_0_0_8fade908fec3b9ad4340aa40ab60f715.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, днр, германия, украина, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, ДНР, Германия, Украина, Вооруженные силы Украины
"Нет слов": в Германии рассвирепели из-за уничтожения Patriot на Украине
Немецкий журналист Репке: Украина позволила России уничтожить ЗРК Patriot
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украина разместила ЗРК Patriot слишком близко к фронту и дала время России для нанесения по ним удара, с такой критикой в адрес ВСУ выступил немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.
Вчера Минобороны России
опубликовало видео попадания ракеты комплекса "Искандер-М" по украинской технике в районе Покровска в ДНР
, по данным ведомства, при ударе уничтожили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300
. Как позднее сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, среди систем ПВО, уничтоженных "Искандером", было два американских ЗРК Patriot.
На Украине признали потерю американских ЗРК Patriot
"Украина разместила две пусковые установки Patriot менее чем в 40 километрах от линии фронта на расстоянии менее 10 метров друг от друга", — написал Репке.
По словам журналиста, ЗРК находились там достаточно долго, чтобы позволить России навести и запустить по ним баллистическую ракету и уничтожить их.
«
"Нет слов", — заключил Репке.
В прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.
ВСУ скоро не смогут использовать западные системы ПВО, сообщили СМИ