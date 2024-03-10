https://ria.ru/20240310/patriot-1932095529.html

"Нет слов": в Германии рассвирепели из-за уничтожения Patriot на Украине

"Нет слов": в Германии рассвирепели из-за уничтожения Patriot на Украине - РИА Новости, 10.03.2024

"Нет слов": в Германии рассвирепели из-за уничтожения Patriot на Украине

Украина разместила ЗРК Patriot слишком близко к фронту и дала время России для нанесения по ним удара, с такой критикой в адрес ВСУ выступил немецкий журналист... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T03:17

2024-03-10T03:17

2024-03-10T05:05

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украина разместила ЗРК Patriot слишком близко к фронту и дала время России для нанесения по ним удара, с такой критикой в адрес ВСУ выступил немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.Вчера Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты комплекса "Искандер-М" по украинской технике в районе Покровска в ДНР, по данным ведомства, при ударе уничтожили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Как позднее сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, среди систем ПВО, уничтоженных "Искандером", было два американских ЗРК Patriot."Украина разместила две пусковые установки Patriot менее чем в 40 километрах от линии фронта на расстоянии менее 10 метров друг от друга", — написал Репке.По словам журналиста, ЗРК находились там достаточно долго, чтобы позволить России навести и запустить по ним баллистическую ракету и уничтожить их."Нет слов", — заключил Репке.В прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.

https://ria.ru/20240310/patriot-1932094090.html

https://ria.ru/20240228/snaryady-1930000041.html

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безопасность, россия, днр, германия, украина, вооруженные силы украины