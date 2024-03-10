https://ria.ru/20240310/patriot-1932090944.html

Источник: "Искандер" уничтожил два американских ЗРК Patriot в ДНР

Источник: "Искандер" уничтожил два американских ЗРК Patriot в ДНР - РИА Новости, 10.03.2024

Источник: "Искандер" уничтожил два американских ЗРК Patriot в ДНР

Среди систем ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М", было два американских ЗРК Patriot, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T01:32

2024-03-10T01:32

2024-03-10T01:32

специальная военная операция на украине

покровск

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

зрк с-300

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932034730_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e84f7d01603732d84f5016827e96203.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Среди систем ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М", было два американских ЗРК Patriot, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Был произведен анализ видео объективного контроля, пришли к выводу, что на кадрах не только С-300, как утверждали ранее, две из трех уничтоженных машин — это ЗРК Patriot", — сообщил источник.Перед этим Минобороны опубликовало видео попадания ракеты комплекса "Искандер-М" в украинскую технику. По данным ведомства, при ударе уничтожили зенитную ракетную систему (ЗРС) С-300 в районе Покровска в ДНР.Позже в распоряжении РИА Новости оказались кадры с последствиями удара, на которых видно, что уничтожены три системы ПВО, в том числе радиолокатор подсвета целей и наведения ракет.Удар высокоточным оружиемВ прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.Минобороны тогда опубликовало кадры удара по ЗРК Patriot в своем Telegram-канале.Истратить остатки ракетРанее издание Forbes сообщило, что ВСУ могут скоро истратить остатки ракет к западным системам противовоздушной обороны NASAMS и Patriot.По данным журнала, украинские войска могли переместить все свои ЗРК NASAMS и Patriot ближе к линии фронта для противодействия российской авиации. В то же время эти системы используют произведенные в США ракеты, но новых поставок снарядов к ним не было с декабря 2023 года.Издание также напомнило, что Вооруженные силы России уничтожили батарею NASAMS из Норвегии, о чем в феврале также сообщало Минобороны.Легко уничтожитьРанее Military Watch Magazine написало, что Вооруженные силы России могут легко уничтожать украинские системы противовоздушной обороны.Отмечается, что российские войска могут получить потенциальную выгоду от поражения ракет, запускаемых системами Patriot. Автор статьи пояснил, что американские системы используют более дорогие снаряды. Кроме того, у ВСУ гораздо меньше боеприпасов, заключил обозреватель.

https://ria.ru/20240302/pvo-1930755246.html

https://ria.ru/20240302/unichtozhenie-1930693028.html

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929507197.html

https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929357895.html

покровск

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры последствий удара по украинским ЗРК в ДНР В распоряжении РИА Новости оказались кадры последствий удара по украинским ЗРК западнее города Покровск в Донбассе. В результате точного удара были поражены: 3 пусковые установки ЗРК С-300ПС, радиолокатор подсвета целей и наведения ракет; два автомобиля сопровождения ВСУ. Ранее МО РФ опубликовали кадры самого удара. 2024-03-10T01:32 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

покровск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, зрк с-300, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )