https://ria.ru/20240310/patriarkh-1932145333.html

Патриарх Кирилл посоветовал провести Масленицу "разумно и по-доброму"

Патриарх Кирилл посоветовал провести Масленицу "разумно и по-доброму" - РИА Новости, 10.03.2024

Патриарх Кирилл посоветовал провести Масленицу "разумно и по-доброму"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что исполнение традиций масленицы и употребление блинов не отразится на спасении души, но посоветовал провести РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T14:41

2024-03-10T14:41

2024-03-10T14:41

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

россия

масленица

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что исполнение традиций масленицы и употребление блинов не отразится на спасении души, но посоветовал провести праздник "разумно и по-доброму", не отказываясь от присущих ему радости и веселья. "Последняя седмица перед Великим постом связана не с постным подвигом, но всё-таки есть такие наши национальные традиции, которые сопровождают последнюю неделю поста особыми развлечениями и особой пищей в виде блинов - а какой же блин "всухую", обычно что-то есть и помимо блина. Но всё это - часть нашей традиции. Исполняем мы ее или не исполняем - на нашем спасении это не отразится, но поскольку имеется такая традиция, то нужно разумно, по-доброму для души и для тела, провести предстоящую седмицу, одновременно не чуждаясь тех замечательных традиций радости и веселья, которыми сопровождается масленица", - сказал он в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в воскресенье. В Русской православной церкви накануне отмечалась Мясопустная родительская суббота - день особого поминовения усопших. Название "мясопустная" связано со следующим после него воскресеньем (в церкви воскресенье называют неделей), которое принято называть "неделей о Страшном суде" или "мясопустной". Следующая за этим воскресеньем неделя (в церкви неделю называют седмицей) - это масленица, когда, согласно церковному уставу, мясо уже не едят, готовясь к Великому посту.

https://ria.ru/20240307/maslenichnaya-1931538616.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, россия, масленица