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Патриарх Кирилл посоветовал провести Масленицу "разумно и по-доброму" - РИА Новости, 10.03.2024
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Религия
 
14:41 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/patriarkh-1932145333.html
Патриарх Кирилл посоветовал провести Масленицу "разумно и по-доброму"
Патриарх Кирилл посоветовал провести Масленицу "разумно и по-доброму" - РИА Новости, 10.03.2024
Патриарх Кирилл посоветовал провести Масленицу "разумно и по-доброму"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что исполнение традиций масленицы и употребление блинов не отразится на спасении души, но посоветовал провести РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T14:41
2024-03-10T14:41
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
россия
масленица
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что исполнение традиций масленицы и употребление блинов не отразится на спасении души, но посоветовал провести праздник "разумно и по-доброму", не отказываясь от присущих ему радости и веселья. "Последняя седмица перед Великим постом связана не с постным подвигом, но всё-таки есть такие наши национальные традиции, которые сопровождают последнюю неделю поста особыми развлечениями и особой пищей в виде блинов - а какой же блин "всухую", обычно что-то есть и помимо блина. Но всё это - часть нашей традиции. Исполняем мы ее или не исполняем - на нашем спасении это не отразится, но поскольку имеется такая традиция, то нужно разумно, по-доброму для души и для тела, провести предстоящую седмицу, одновременно не чуждаясь тех замечательных традиций радости и веселья, которыми сопровождается масленица", - сказал он в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в воскресенье. В Русской православной церкви накануне отмечалась Мясопустная родительская суббота - день особого поминовения усопших. Название "мясопустная" связано со следующим после него воскресеньем (в церкви воскресенье называют неделей), которое принято называть "неделей о Страшном суде" или "мясопустной". Следующая за этим воскресеньем неделя (в церкви неделю называют седмицей) - это масленица, когда, согласно церковному уставу, мясо уже не едят, готовясь к Великому посту.
https://ria.ru/20240307/maslenichnaya-1931538616.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, россия, масленица
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Россия, Масленица
Патриарх Кирилл посоветовал провести Масленицу "разумно и по-доброму"

Патриарх Кирилл: употребление блинов на Масленицу не скажется на спасении души

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что исполнение традиций масленицы и употребление блинов не отразится на спасении души, но посоветовал провести праздник "разумно и по-доброму", не отказываясь от присущих ему радости и веселья.
«
"Последняя седмица перед Великим постом связана не с постным подвигом, но всё-таки есть такие наши национальные традиции, которые сопровождают последнюю неделю поста особыми развлечениями и особой пищей в виде блинов - а какой же блин "всухую", обычно что-то есть и помимо блина. Но всё это - часть нашей традиции. Исполняем мы ее или не исполняем - на нашем спасении это не отразится, но поскольку имеется такая традиция, то нужно разумно, по-доброму для души и для тела, провести предстоящую седмицу, одновременно не чуждаясь тех замечательных традиций радости и веселья, которыми сопровождается масленица", - сказал он в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в воскресенье.
В Русской православной церкви накануне отмечалась Мясопустная родительская суббота - день особого поминовения усопших. Название "мясопустная" связано со следующим после него воскресеньем (в церкви воскресенье называют неделей), которое принято называть "неделей о Страшном суде" или "мясопустной". Следующая за этим воскресеньем неделя (в церкви неделю называют седмицей) - это масленица, когда, согласно церковному уставу, мясо уже не едят, готовясь к Великому посту.
Масленичная неделя - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Масленичная неделя в 2024 году
7 марта, 17:45
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьРоссияМасленица
 
 
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