Патриарх Кирилл посоветовал провести Масленицу "разумно и по-доброму"
Патриарх Кирилл: употребление блинов на Масленицу не скажется на спасении души
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что исполнение традиций масленицы и употребление блинов не отразится на спасении души, но посоветовал провести праздник "разумно и по-доброму", не отказываясь от присущих ему радости и веселья.
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"Последняя седмица перед Великим постом связана не с постным подвигом, но всё-таки есть такие наши национальные традиции, которые сопровождают последнюю неделю поста особыми развлечениями и особой пищей в виде блинов - а какой же блин "всухую", обычно что-то есть и помимо блина. Но всё это - часть нашей традиции. Исполняем мы ее или не исполняем - на нашем спасении это не отразится, но поскольку имеется такая традиция, то нужно разумно, по-доброму для души и для тела, провести предстоящую седмицу, одновременно не чуждаясь тех замечательных традиций радости и веселья, которыми сопровождается масленица", - сказал он в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в воскресенье.
В Русской православной церкви накануне отмечалась Мясопустная родительская суббота - день особого поминовения усопших. Название "мясопустная" связано со следующим после него воскресеньем (в церкви воскресенье называют неделей), которое принято называть "неделей о Страшном суде" или "мясопустной". Следующая за этим воскресеньем неделя (в церкви неделю называют седмицей) - это масленица, когда, согласно церковному уставу, мясо уже не едят, готовясь к Великому посту.