https://ria.ru/20240310/panno-1932167780.html

Краснодарцы изготовили самое большое панно в России, посвященное Году семьи

Краснодарцы изготовили самое большое панно в России, посвященное Году семьи - РИА Новости, 10.03.2024

Краснодарцы изготовили самое большое панно в России, посвященное Году семьи

Пятьдесят семей Краснодара установили рекорд России, собрав панно с символикой города площадью сто тысяч квадратных сантиметров, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T17:36

2024-03-10T17:36

2024-03-10T17:36

общество

россия

краснодар

александровское

александр невский

екатерина ii

"аврора"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932166297_0:45:1189:713_1920x0_80_0_0_582c4272bdc7468a0e3ab4c731c2787f.jpg

КРАСНОДАР, 10 мар - РИА Новости. Пятьдесят семей Краснодара установили рекорд России, собрав панно с символикой города площадью сто тысяч квадратных сантиметров, передаёт корреспондент РИА Новости. В рамках всероссийского проекта "Всей семьей" жители краевой столицы изготовили самое большое панно "Всей семьей – любим Краснодар", посвящённое Году семьи в России. "Установили национальный рекорд, площадь полотна - сто тысяч квадратных сантиметров. Пятьдесят семей раскрашивали пятьдесят холстов. У нас очень много творческих семей, особенно тех, кто любит рисовать, поэтому пришла в голову такая идея. Символизм мероприятия - сплочение и объединение поколений. Сегодня были семьи, где участие принимали прабабушки, бабушки, родители и дети, то есть до четырёх поколений", - рассказала РИА Новости координатор проекта "Всей семьей" и организатор акции Марианна Крылова. На панно изображены главные знаковые места города Краснодара: памятник Екатерине II, Войсковой собор святого Благоверного князя Александра Невского, Александровская триумфальная арка, памятник Кубанскому казачеству, кинотеатр "Аврора", стадион "Краснодар", а также мост поцелуев, скульптура "Гуляющие собачки". В изготовлении панно приняли участие многодетные семьи и семьи участников СВО. Например, у семьи Яценко семеро детей, из них пятеро школьники, поэтому, как рассказала РИА Новости их мама, они уже привыкли к активностям и мероприятиям. А у семьи Гаджиевых муж и отец троих детей сейчас находится в зоне спецоперации. Так же один из холстов расписал вместе с сыном мэр Краснодара Евгений Наумов. Рекорд был зафиксирован главой международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Владиславом Копыловым.

https://ria.ru/20240309/festival-1932027280.html

https://ria.ru/20240215/programma-1927652724.html

россия

краснодар

александровское

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, краснодар, александровское, александр невский, екатерина ii, "аврора"