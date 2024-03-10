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Краснодарцы изготовили самое большое панно в России, посвященное Году семьи - РИА Новости, 10.03.2024
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17:36 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/panno-1932167780.html
Краснодарцы изготовили самое большое панно в России, посвященное Году семьи
Краснодарцы изготовили самое большое панно в России, посвященное Году семьи - РИА Новости, 10.03.2024
Краснодарцы изготовили самое большое панно в России, посвященное Году семьи
Пятьдесят семей Краснодара установили рекорд России, собрав панно с символикой города площадью сто тысяч квадратных сантиметров, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T17:36
2024-03-10T17:36
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КРАСНОДАР, 10 мар - РИА Новости. Пятьдесят семей Краснодара установили рекорд России, собрав панно с символикой города площадью сто тысяч квадратных сантиметров, передаёт корреспондент РИА Новости. В рамках всероссийского проекта "Всей семьей" жители краевой столицы изготовили самое большое панно "Всей семьей – любим Краснодар", посвящённое Году семьи в России. "Установили национальный рекорд, площадь полотна - сто тысяч квадратных сантиметров. Пятьдесят семей раскрашивали пятьдесят холстов. У нас очень много творческих семей, особенно тех, кто любит рисовать, поэтому пришла в голову такая идея. Символизм мероприятия - сплочение и объединение поколений. Сегодня были семьи, где участие принимали прабабушки, бабушки, родители и дети, то есть до четырёх поколений", - рассказала РИА Новости координатор проекта "Всей семьей" и организатор акции Марианна Крылова. На панно изображены главные знаковые места города Краснодара: памятник Екатерине II, Войсковой собор святого Благоверного князя Александра Невского, Александровская триумфальная арка, памятник Кубанскому казачеству, кинотеатр "Аврора", стадион "Краснодар", а также мост поцелуев, скульптура "Гуляющие собачки". В изготовлении панно приняли участие многодетные семьи и семьи участников СВО. Например, у семьи Яценко семеро детей, из них пятеро школьники, поэтому, как рассказала РИА Новости их мама, они уже привыкли к активностям и мероприятиям. А у семьи Гаджиевых муж и отец троих детей сейчас находится в зоне спецоперации. Так же один из холстов расписал вместе с сыном мэр Краснодара Евгений Наумов. Рекорд был зафиксирован главой международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Владиславом Копыловым.
https://ria.ru/20240309/festival-1932027280.html
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общество, россия, краснодар, александровское, александр невский, екатерина ii, "аврора"
Общество, Россия, Краснодар, Александровское, Александр Невский, Екатерина II, "Аврора"
Краснодарцы изготовили самое большое панно в России, посвященное Году семьи

В Краснодаре 50 семей изготовили большое панно, посвященное Году семьи в России

© Администрация муниципального образования город КраснодарПанно с символикой города, собранное в Краснодаре в рамках всероссийского проекта "Всей семьей"
Панно с символикой города, собранное в Краснодаре в рамках всероссийского проекта Всей семьей
© Администрация муниципального образования город Краснодар
Панно с символикой города, собранное в Краснодаре в рамках всероссийского проекта "Всей семьей"
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КРАСНОДАР, 10 мар - РИА Новости. Пятьдесят семей Краснодара установили рекорд России, собрав панно с символикой города площадью сто тысяч квадратных сантиметров, передаёт корреспондент РИА Новости.
В рамках всероссийского проекта "Всей семьей" жители краевой столицы изготовили самое большое панно "Всей семьей – любим Краснодар", посвящённое Году семьи в России.
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"Установили национальный рекорд, площадь полотна - сто тысяч квадратных сантиметров. Пятьдесят семей раскрашивали пятьдесят холстов. У нас очень много творческих семей, особенно тех, кто любит рисовать, поэтому пришла в голову такая идея. Символизм мероприятия - сплочение и объединение поколений. Сегодня были семьи, где участие принимали прабабушки, бабушки, родители и дети, то есть до четырёх поколений", - рассказала РИА Новости координатор проекта "Всей семьей" и организатор акции Марианна Крылова.
На панно изображены главные знаковые места города Краснодара: памятник Екатерине II, Войсковой собор святого Благоверного князя Александра Невского, Александровская триумфальная арка, памятник Кубанскому казачеству, кинотеатр "Аврора", стадион "Краснодар", а также мост поцелуев, скульптура "Гуляющие собачки".
В изготовлении панно приняли участие многодетные семьи и семьи участников СВО. Например, у семьи Яценко семеро детей, из них пятеро школьники, поэтому, как рассказала РИА Новости их мама, они уже привыкли к активностям и мероприятиям. А у семьи Гаджиевых муж и отец троих детей сейчас находится в зоне спецоперации. Так же один из холстов расписал вместе с сыном мэр Краснодара Евгений Наумов.
Рекорд был зафиксирован главой международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Владиславом Копыловым.
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