https://ria.ru/20240310/panika-1932141928.html

"Не знают, что делать". В США сообщили о панике Запада из-за хода России

"Не знают, что делать". В США сообщили о панике Запада из-за хода России - РИА Новости, 10.03.2024

"Не знают, что делать". В США сообщили о панике Запада из-за хода России

Главы западных государств паникуют из-за успехов российских военных на Украине, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T14:13

2024-03-10T14:13

2024-03-10T14:13

в мире

украина

россия

франция

эммануэль макрон

стивен гарднер

радослав сикорский

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Главы западных государств паникуют из-за успехов российских военных на Украине, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Ситуация становится паршивой. Русские одерживают победы на фронте, в этом сомнений нет, и именно поэтому мы наблюдаем эту резкую, паническую реакцию французов, британцев и администрации Байдена. Они не знают, что делать", — указал он.Джонсон предположил, что именно из-за успехов российских сил на Украине западные страны стали делать довольно резкие высказывания в сторону России, например, намеки на введение войск НАТО.Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отправку военных из западных стран на территорию Украины нельзя считать немыслимой.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Лидеры всех французских партий также отказались поддержать позицию президента по этому вопросу. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.

https://ria.ru/20240310/tsel-1932127249.html

https://ria.ru/20240310/vsu-1932123667.html

https://ria.ru/20240310/ultimatum-1932110022.html

украина

россия

франция

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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, стивен гарднер, радослав сикорский, центральное разведывательное управление (цру), нато, политика