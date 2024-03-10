https://ria.ru/20240310/otvet-1932147333.html

США раскрыли, какой ответ приняли бы на возможное применение ЯО на Украине

США раскрыли, какой ответ приняли бы на возможное применение ЯО на Украине - РИА Новости, 10.03.2024

США раскрыли, какой ответ приняли бы на возможное применение ЯО на Украине

Американские чиновники в период обеспокоенности возможностью потенциального ядерного удара РФ по Украине рассматривали в качестве ответного шага неядерный... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T14:57

2024-03-10T14:57

2024-03-10T15:17

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

мария захарова

нато

владимир путин

анатолий антонов

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американские чиновники в период обеспокоенности возможностью потенциального ядерного удара РФ по Украине рассматривали в качестве ответного шага неядерный ответ, в том числе "обычную" атаку на подразделения, "запустившие ядерное оружие", пишет издание New York Times со ссылкой на представителей администрации. В субботу телеканал CNN со ссылкой на представителей американской администрации сообщил, что чиновники США в конце 2022 были обеспокоены и готовились к возможному удару РФ по Украине с применением ядерного оружия, хотя разведданных о мобилизации российских ядерных сил у них не было "Представители администрации заявили, что ответный шаг США должен быть неядерным. Но они быстро добавили, что должна быть какая-то впечатляющая реакция - возможно, даже обычная атака на подразделения, запустившие ядерное оружие", - пишет издание. Прошлым летом официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о резолюции американских сенаторов о том, что возможное применение РФ ядерного оружия на Украине следует расценивать как атаку на НАТО, заявила, что США "раздувают страшилки" о российской ядерной угрозе, повышая тем самым ставки и создавая стратегические риски. Она также напомнила, что руководство России неоднократно заявляло об отсутствии у Москвы необходимости применять ядерное оружие в контексте кризиса вокруг Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял ранее, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения такого оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные РФ страны. А посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал США не "размахивать ядерной дубинкой", потому что победы в ядерном конфликте не будет. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20240307/makron-1931805493.html

https://ria.ru/20240306/oruzhie-1931458524.html

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россия, украина, сша, мария захарова, нато, владимир путин, анатолий антонов