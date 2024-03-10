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США раскрыли, какой ответ приняли бы на возможное применение ЯО на Украине - РИА Новости, 10.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 10.03.2024 (обновлено: 15:17 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/otvet-1932147333.html
США раскрыли, какой ответ приняли бы на возможное применение ЯО на Украине
США раскрыли, какой ответ приняли бы на возможное применение ЯО на Украине - РИА Новости, 10.03.2024
США раскрыли, какой ответ приняли бы на возможное применение ЯО на Украине
Американские чиновники в период обеспокоенности возможностью потенциального ядерного удара РФ по Украине рассматривали в качестве ответного шага неядерный... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T14:57
2024-03-10T15:17
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
мария захарова
нато
владимир путин
анатолий антонов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американские чиновники в период обеспокоенности возможностью потенциального ядерного удара РФ по Украине рассматривали в качестве ответного шага неядерный ответ, в том числе "обычную" атаку на подразделения, "запустившие ядерное оружие", пишет издание New York Times со ссылкой на представителей администрации. В субботу телеканал CNN со ссылкой на представителей американской администрации сообщил, что чиновники США в конце 2022 были обеспокоены и готовились к возможному удару РФ по Украине с применением ядерного оружия, хотя разведданных о мобилизации российских ядерных сил у них не было "Представители администрации заявили, что ответный шаг США должен быть неядерным. Но они быстро добавили, что должна быть какая-то впечатляющая реакция - возможно, даже обычная атака на подразделения, запустившие ядерное оружие", - пишет издание. Прошлым летом официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о резолюции американских сенаторов о том, что возможное применение РФ ядерного оружия на Украине следует расценивать как атаку на НАТО, заявила, что США "раздувают страшилки" о российской ядерной угрозе, повышая тем самым ставки и создавая стратегические риски. Она также напомнила, что руководство России неоднократно заявляло об отсутствии у Москвы необходимости применять ядерное оружие в контексте кризиса вокруг Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял ранее, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения такого оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные РФ страны. А посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал США не "размахивать ядерной дубинкой", потому что победы в ядерном конфликте не будет. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20240307/makron-1931805493.html
https://ria.ru/20240306/oruzhie-1931458524.html
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россия, украина, сша, мария захарова, нато, владимир путин, анатолий антонов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Мария Захарова, НАТО, Владимир Путин, Анатолий Антонов
США раскрыли, какой ответ приняли бы на возможное применение ЯО на Украине

NYT: США рассматривали неядерный ответ на возможное применение ЯО на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американские чиновники в период обеспокоенности возможностью потенциального ядерного удара РФ по Украине рассматривали в качестве ответного шага неядерный ответ, в том числе "обычную" атаку на подразделения, "запустившие ядерное оружие", пишет издание New York Times со ссылкой на представителей администрации.
В субботу телеканал CNN со ссылкой на представителей американской администрации сообщил, что чиновники США в конце 2022 были обеспокоены и готовились к возможному удару РФ по Украине с применением ядерного оружия, хотя разведданных о мобилизации российских ядерных сил у них не было
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Даже ядерное оружие. Во Франции пришли в ярость после слов Макрона о России
7 марта, 18:48
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"Представители администрации заявили, что ответный шаг США должен быть неядерным. Но они быстро добавили, что должна быть какая-то впечатляющая реакция - возможно, даже обычная атака на подразделения, запустившие ядерное оружие", - пишет издание.
Прошлым летом официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о резолюции американских сенаторов о том, что возможное применение РФ ядерного оружия на Украине следует расценивать как атаку на НАТО, заявила, что США "раздувают страшилки" о российской ядерной угрозе, повышая тем самым ставки и создавая стратегические риски. Она также напомнила, что руководство России неоднократно заявляло об отсутствии у Москвы необходимости применять ядерное оружие в контексте кризиса вокруг Украины.
Президент РФ Владимир Путин заявлял ранее, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения такого оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные РФ страны. А посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал США не "размахивать ядерной дубинкой", потому что победы в ядерном конфликте не будет.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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