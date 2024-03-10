https://ria.ru/20240310/otravlenie-1932102444.html

СМИ: в Танзании из-за употребления мяса черепахи умерли девять человек

СМИ: в Танзании из-за употребления мяса черепахи умерли девять человек - РИА Новости, 10.03.2024

СМИ: в Танзании из-за употребления мяса черепахи умерли девять человек

Девять человек скончались, еще 78 госпитализированы после употребления в пищу мяса морской черепахи в Танзании, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T06:56

2024-03-10T06:56

2024-03-10T06:56

в мире

занзибар

танзания

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Девять человек скончались, еще 78 госпитализированы после употребления в пищу мяса морской черепахи в Танзании, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на власти. Как поясняет агентство, мясо морской черепахи считается у жителей Занзибара деликатесом, однако периодически его употребление приводит к смерти от хелонитоксизма, разновидности пищевого отравления. "Восемь детей и один взрослый скончались после употребления в пищу мяса морской черепахи на острове Пемба, входящего в архипелаг Занзибар, еще 78 человек были госпитализированы", - говорится в сообщении. Как сообщил агентству местный медицинский работник Хаджи Бакари, лабораторные анализы подтвердили, что все отравившиеся ели мясо морской черепахи, они употребили его в пищу во вторник.

https://ria.ru/20240118/otravlenie-1922005725.html

https://ria.ru/20240212/grib-1926794943.html

занзибар

танзания

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в мире, занзибар, танзания