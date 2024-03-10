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Военкор: отправка войск НАТО на Украину приведет к Третьей мировой войне - РИА Новости, 10.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:53 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/otpravka-1932189357.html
Военкор: отправка войск НАТО на Украину приведет к Третьей мировой войне
Военкор: отправка войск НАТО на Украину приведет к Третьей мировой войне - РИА Новости, 10.03.2024
Военкор: отправка войск НАТО на Украину приведет к Третьей мировой войне
Заявления французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск для помощи Киеву, в случае реализации неизбежно привели бы к прямому столкновению между... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T20:53
2024-03-10T20:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
евросоюз
нато
эммануэль макрон
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Заявления французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск для помощи Киеву, в случае реализации неизбежно привели бы к прямому столкновению между Россией и НАТО и к Третьей мировой войне, заявила РИА Новости французский военный корреспондент, основатель Donbass Insider Кристель Нэан. "Очевидно, что подобные заявления, если бы они были реализованы на практике, неизбежно привели бы к прямому столкновению между Россией и НАТО и, следовательно, к Третьей мировой войне. Но в этом случае диспропорция в вооружениях и средствах будет такова, что Россия будет вынуждена нанести первый ядерный удар по вовлеченным странам НАТО. Противостоять им в рамках специальной военной операции было бы невозможно", - сказала Нэан. Причиной подобных эпатажных и воинственных заявлений, по мнению Нэан, являются личные мотивы французского лидера. "Макрон является инициатором этой идеи западного вмешательства, потому что он хочет восстановить свою репутацию после унижения, которому он подвергся на сельскохозяйственной выставке, где фермеры насвистывали и освистывали его. Он хочет казаться сильным мужчиной после того, как сбежал от разъяренной толпы на сельскохозяйственной выставке", - объяснила журналистка. Военкор считает, что остальные европейские лидеры, кроме Макрона, осознают риски и не отправят официально свои армии. Ранее Макрон заявил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" – поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По словам французского президента, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после его заявлений канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Позднее Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки войск на Украину, сказал, что все его слова о конфликте на Украине обдуманы.
https://ria.ru/20240310/ultimatum-1932110022.html
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в мире, украина, россия, германия, евросоюз, нато, эммануэль макрон, олаф шольц, борис писториус
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Евросоюз, НАТО, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Борис Писториус
Военкор: отправка войск НАТО на Украину приведет к Третьей мировой войне

Военкор Нэан: отправка войск НАТО на Украину приведет к Третьей мировой войне

CC BY 2.0 / NATO / Военнослужащий войск НАТО
Военнослужащий войск НАТО - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
CC BY 2.0 / NATO /
Военнослужащий войск НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Заявления французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск для помощи Киеву, в случае реализации неизбежно привели бы к прямому столкновению между Россией и НАТО и к Третьей мировой войне, заявила РИА Новости французский военный корреспондент, основатель Donbass Insider Кристель Нэан.
«
"Очевидно, что подобные заявления, если бы они были реализованы на практике, неизбежно привели бы к прямому столкновению между Россией и НАТО и, следовательно, к Третьей мировой войне. Но в этом случае диспропорция в вооружениях и средствах будет такова, что Россия будет вынуждена нанести первый ядерный удар по вовлеченным странам НАТО. Противостоять им в рамках специальной военной операции было бы невозможно", - сказала Нэан.
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Причиной подобных эпатажных и воинственных заявлений, по мнению Нэан, являются личные мотивы французского лидера.
«
"Макрон является инициатором этой идеи западного вмешательства, потому что он хочет восстановить свою репутацию после унижения, которому он подвергся на сельскохозяйственной выставке, где фермеры насвистывали и освистывали его. Он хочет казаться сильным мужчиной после того, как сбежал от разъяренной толпы на сельскохозяйственной выставке", - объяснила журналистка.
Военкор считает, что остальные европейские лидеры, кроме Макрона, осознают риски и не отправят официально свои армии.
Ранее Макрон заявил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" – поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
По словам французского президента, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после его заявлений канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
Позднее Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки войск на Украину, сказал, что все его слова о конфликте на Украине обдуманы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияЕвросоюзНАТОЭммануэль МакронОлаф ШольцБорис Писториус
 
 
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