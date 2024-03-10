Военкор: отправка войск НАТО на Украину приведет к Третьей мировой войне
Военкор Нэан: отправка войск НАТО на Украину приведет к Третьей мировой войне
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Заявления французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск для помощи Киеву, в случае реализации неизбежно привели бы к прямому столкновению между Россией и НАТО и к Третьей мировой войне, заявила РИА Новости французский военный корреспондент, основатель Donbass Insider Кристель Нэан.
«
"Очевидно, что подобные заявления, если бы они были реализованы на практике, неизбежно привели бы к прямому столкновению между Россией и НАТО и, следовательно, к Третьей мировой войне. Но в этом случае диспропорция в вооружениях и средствах будет такова, что Россия будет вынуждена нанести первый ядерный удар по вовлеченным странам НАТО. Противостоять им в рамках специальной военной операции было бы невозможно", - сказала Нэан.
Причиной подобных эпатажных и воинственных заявлений, по мнению Нэан, являются личные мотивы французского лидера.
«
"Макрон является инициатором этой идеи западного вмешательства, потому что он хочет восстановить свою репутацию после унижения, которому он подвергся на сельскохозяйственной выставке, где фермеры насвистывали и освистывали его. Он хочет казаться сильным мужчиной после того, как сбежал от разъяренной толпы на сельскохозяйственной выставке", - объяснила журналистка.
Военкор считает, что остальные европейские лидеры, кроме Макрона, осознают риски и не отправят официально свои армии.
По словам французского президента, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после его заявлений канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
Позднее Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки войск на Украину, сказал, что все его слова о конфликте на Украине обдуманы.