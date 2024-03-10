В Лос-Анджелесе назовут лауреатов премии "Оскар"
В Лос-Анджелесе пройдет церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар"
© AP Photo / Invision/Danny MoloshokСтатуэтка "Оскара"
© AP Photo / Invision/Danny Moloshok
Статуэтка "Оскара". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" состоится в Лос-Анджелесе 10 марта, за звание лучшего фильма года поборются "Оппенгеймер", "Барби", "Бедные-несчастные" и "Анатомия падения".
Церемония, ведущим которой в четвертый раз станет Джимми Киммел, пройдет на площадке Dolby Theatre и будет транслироваться на телеканале ABC. Она стартует на час раньше обычного, в 19.00 по времени Восточного побережья США (2.00 11 марта мск) и, вероятно, по традиции продлится не менее трех часов.
В главной номинации кинопремии в общей сложности представлены десять картин, в том числе "Американское чтиво" Корда Джефферсона, "Оставленные" Александра Пэйна, "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе, "Маэстро" Брэдли Купера, "Прошлые жизни" Селин Сон и "Зона интересов" Джонатана Глейзера.
Лидером по числу номинаций в этом году стал фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Помимо актерских работ (главная мужская роль, а также роли второго плана), его отметили за режиссуру, операторскую работу, костюмы, монтаж, грим, музыкальное сопровождение, работу художника-постановщика, звукорежиссуру и адаптированный сценарий. Второе место по числу номинаций у фильма "Бедные-несчастные", он упомянут в 11 категориях, у "Убийц цветочной луны" - 10, "Барби" - восемь.
За звание "Лучшего режиссера" в этом году борются француженка Жюстин Трие ("Анатомия падения"), Скорсезе, Нолан, Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные") и британец Джонатан Глейзер ("Зона интересов"). Для мэтра Голливуда Скорсезе это 15-я номинация - он завоевал "Оскар" лишь один раз в 2007 году за фильм "Отступники".
На "Оскар" за лучшую женскую роль выдвинуты Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны"), она стала первой номинированной на "Оскар" за актерскую работу представительницей коренного населения США, Эмма Стоун ("Бедные-несчастные"), Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд"), Кэри Маллиган ("Маэстро") и Сандра Хюллер ("Анатомия падения"). На "Оскар" за лучшую мужскую роль претендуют Брэдли Купер ("Маэстро"), Колман Доминго ("Растин"), Пол Джаматти ("Оставленные"), Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер") и Джеффри Райт ("Американское чтиво").
На награду за лучшую мужскую роль второго плана номинированы Стерлинг К. Браун ("Американское чтиво"), Роберт Де Ниро ("Убийцы цветочной луны"), Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер"), Райан Гослинг ("Барби") и Марк Руффало ("Бедные-несчастные"). За звание лучшей актрисы второго плана борются Эмили Блант ("Оппенгеймер"), Джуди Фостер ("Дайана Найэд"), Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные"), Даниэль Брукс ("Цветы лиловые полей") и Америка Феррера ("Барби").
В категории "Полнометражный анимационный фильм" представлены "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки, "Элементарно", "Нимона", "Человек-паук: Паутина вселенных" и "Мечты Робота". За звание "Лучшего документального фильма" будут бороться "Убить тигра" индийского режиссера Ниши Пахуджи, "Дочери Ольфы" тунисского режиссера Каутера Бен Ханья, "Вечная память" чилийского режиссера Майте Альберди, "Боби Вайн: Народный президент" (Кристофер Шарп, Мозес Бвайо) и фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе".