https://ria.ru/20240310/oskar-1932087797.html

В Лос-Анджелесе назовут лауреатов премии "Оскар"

В Лос-Анджелесе назовут лауреатов премии "Оскар" - РИА Новости, 10.03.2024

В Лос-Анджелесе назовут лауреатов премии "Оскар"

Церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" состоится в Лос-Анджелесе 10 марта, за звание лучшего фильма года поборются "Оппенгеймер", "Барби",... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T00:21

2024-03-10T00:21

2024-03-10T00:21

культура

сша

лос-анджелес

германия

мартин скорсезе

брэдли купер

кристофер нолан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155545/93/1555459382_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1b60551156a3cc7ae08c9ff4d1a6f1a7.jpg

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" состоится в Лос-Анджелесе 10 марта, за звание лучшего фильма года поборются "Оппенгеймер", "Барби", "Бедные-несчастные" и "Анатомия падения". Церемония, ведущим которой в четвертый раз станет Джимми Киммел, пройдет на площадке Dolby Theatre и будет транслироваться на телеканале ABC. Она стартует на час раньше обычного, в 19.00 по времени Восточного побережья США (2.00 11 марта мск) и, вероятно, по традиции продлится не менее трех часов. В главной номинации кинопремии в общей сложности представлены десять картин, в том числе "Американское чтиво" Корда Джефферсона, "Оставленные" Александра Пэйна, "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе, "Маэстро" Брэдли Купера, "Прошлые жизни" Селин Сон и "Зона интересов" Джонатана Глейзера. Лидером по числу номинаций в этом году стал фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Помимо актерских работ (главная мужская роль, а также роли второго плана), его отметили за режиссуру, операторскую работу, костюмы, монтаж, грим, музыкальное сопровождение, работу художника-постановщика, звукорежиссуру и адаптированный сценарий. Второе место по числу номинаций у фильма "Бедные-несчастные", он упомянут в 11 категориях, у "Убийц цветочной луны" - 10, "Барби" - восемь. За звание "Лучшего режиссера" в этом году борются француженка Жюстин Трие ("Анатомия падения"), Скорсезе, Нолан, Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные") и британец Джонатан Глейзер ("Зона интересов"). Для мэтра Голливуда Скорсезе это 15-я номинация - он завоевал "Оскар" лишь один раз в 2007 году за фильм "Отступники". Британский фильм "Зона интересов" также претендует на награду в категории "Лучший зарубежный фильм" наряду с картинами "Учительская" (Германия), "Общество снега" (Испания), "Я капитан" (Италия) и "Идеальные дни" (Япония). На "Оскар" за лучшую женскую роль выдвинуты Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны"), она стала первой номинированной на "Оскар" за актерскую работу представительницей коренного населения США, Эмма Стоун ("Бедные-несчастные"), Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд"), Кэри Маллиган ("Маэстро") и Сандра Хюллер ("Анатомия падения"). На "Оскар" за лучшую мужскую роль претендуют Брэдли Купер ("Маэстро"), Колман Доминго ("Растин"), Пол Джаматти ("Оставленные"), Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер") и Джеффри Райт ("Американское чтиво"). На награду за лучшую мужскую роль второго плана номинированы Стерлинг К. Браун ("Американское чтиво"), Роберт Де Ниро ("Убийцы цветочной луны"), Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер"), Райан Гослинг ("Барби") и Марк Руффало ("Бедные-несчастные"). За звание лучшей актрисы второго плана борются Эмили Блант ("Оппенгеймер"), Джуди Фостер ("Дайана Найэд"), Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные"), Даниэль Брукс ("Цветы лиловые полей") и Америка Феррера ("Барби"). В категории "Полнометражный анимационный фильм" представлены "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки, "Элементарно", "Нимона", "Человек-паук: Паутина вселенных" и "Мечты Робота". За звание "Лучшего документального фильма" будут бороться "Убить тигра" индийского режиссера Ниши Пахуджи, "Дочери Ольфы" тунисского режиссера Каутера Бен Ханья, "Вечная память" чилийского режиссера Майте Альберди, "Боби Вайн: Народный президент" (Кристофер Шарп, Мозес Бвайо) и фильм ​​Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе".

https://ria.ru/20240108/zolotoy_globus-1920112272.html

https://ria.ru/20240301/film-1930610394.html

https://ria.ru/20240108/anatomiya_padeniya-1920108737.html

https://ria.ru/20240229/italiya-1930308523.html

сша

лос-анджелес

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, лос-анджелес, германия, мартин скорсезе, брэдли купер, кристофер нолан